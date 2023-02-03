CHP'li Türker Ertürk'ten skandal sözler! SİHA'ların ardından bu kez TCG Anadolu'yu hedef aldı

CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk'ün milli savunma sanayisinden rahatsızlığı bitmiyor. Daha önce SİHA'ları hedef alan Ertürk, bu kez de TCG Anadolu'yu eleştirdi.

TELE1'de katıldığı programda konuşan Ertürk, "Bu gemi amfibi hücum gemisi, ama basında görüyorum uçak gemisi diyorlar doğru değil. Zaten deniz aşırı ve emperyal işlerimiz de yok bizim, bize uygun düşmez" dedi.

Ertürk, daha önce de milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'larımızı hedef almıştı.