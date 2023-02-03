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Gündem CHP'li Türker Ertürk'ten skandal sözler! SİHA'ların ardından bu kez TCG Anadolu'yu hedef aldı
Gündem

CHP'li Türker Ertürk'ten skandal sözler! SİHA'ların ardından bu kez TCG Anadolu'yu hedef aldı

Daha önce dünyanın hayranlıkla izlediği Türk SİHA'larını hedef alan CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk, bu kez Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'yu diline doladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 21:28:00 - 2023-02-03 21:29:11

CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk'ün milli savunma sanayisinden rahatsızlığı bitmiyor. Daha önce SİHA'ları hedef alan Ertürk, bu kez de TCG Anadolu'yu eleştirdi.

TELE1'de katıldığı programda konuşan Ertürk, "Bu gemi amfibi hücum gemisi, ama basında görüyorum uçak gemisi diyorlar doğru değil. Zaten deniz aşırı ve emperyal işlerimiz de yok bizim, bize uygun düşmez" dedi.

Ertürk, daha önce de milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'larımızı hedef almıştı.

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