CHP'li Tuncay Özkan'ın resmen feleği şaşacak! Bunlar, hayvandan daha aşağı derekeye düşenlere mahsus çıktılardır

Hüseyin Besli, modern özgürlük anlayışının bedensel arzulara dayalı bir sistemle sınırlandığını ifade etti. Besli, bu anlayışın insanın manevi değerlerini yok ettiğini belirtti. CHP'li Tuncay Özkan’ın bu özgürlük anlayışını temsil ettiğini söyleyen Besli, Özkan ve benzeri kişilerin topluma zarar verdiğini dile getirdi. Hüseyin Besli, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Cuma günkü yazımızda;

İnsanın balçık-ruh, madde-mana dengesinde durduğundan, dengenin yukarı doğru sapmasıyla ilahlık taslanılmasından, aşağı doğru sapmayla hayvanlaşacağından bahsetmiştik ve ruh cihetinde sapmanın büyük ibretliği Nemrut'tan ve Nemrut'un günümüzdeki temsilcilerinden söz etmiştik;

Bugün, söz konusu dengenin balçık/madde/beden cihetinde bozularak ortaya çıkacak sapmayı Tuncay Özkan örnekliğiyle incelemek istedik.

Malumunuz; günümüzün egemen, başat, popüler kültürü, aydınlanmanın bireyinden hiza ve ivme alarak bedeni öne çıkarmakta ve hatta yer yer kutsamaktadır. Bunu da özgürlük olarak kitlelere satmakta, benimsetmektedir.

Bu modern özgürlük 'ruh'a, 'zihin'e, 'tin'e, 'moral'e, 'akıl'a, 'kalp'e, 'gönül'e ait ne varsa hepsini iskat edip varsa yoksa beden beden diye tepinen bir özgürlüktür.

Bedenin özgürlüğü, bedenin açılıp saçılmasına dair, hayvani duygu ve davranışlara dair ne varsa her şeyin göndere çekilmesi halidir.

Dolayısıyla bedenin özgürlüğünü savunan bu tiplerde utanma, arlanma, kızarma, mahcup olma duyguları büyük oranda dumura uğramıştır.

Tuncay Özkan nam kişiden fışkıran şeyler de, tam da bu bedensel özgürlüğün ardına sığınan, insan olmanın dengesini kaçırarak aşağı sapmayla hayvandan daha aşağı derekeye düşenlere mahsus çıktılardır.

Egemen küreselci paradigmanın mankurtları olarak Tuncay Özkan ve onun gibiler, insanlıktan düştükleri için, insanlarla bir arada yaşamayı beceremezler, etraflarında hep kendileri gibi mahluklar olsun isterler.

Bunların özgürlük-özgürlük diye savundukları/sarıldıkları küreselci terörün/neoliberalizmin bir pazarlama aracı olarak piyasaya sürdüğü plastik, tecime elverişli, ancak parayla nispet kazanan bir şeydir.

Böyle olunca bunlar insan olmaya dair; ötekini sevmek, ötekiyle bir arada yaşama pratiklerinden mahrumdurlar,

Yine insan olmaya dair; merhamet, muhabbet, saygı, misafirperverlik, ünsiyet, illiyet, haysiyet, haşyet, hayret vs. gibi değerleri ıskalamışlardır.

Aslında korkaklardır da;

Zira aşırı nefret, ancak aşırı korkakların özelliğidir.

Velhasıl, Tuncay Özkan ve onun gibilerin insanlıkları hep sıkıntılı olmuştur...

Allah ıslah eylesin..."

{relation id:1881993 slug:'yusuf-dikecin-annesi-asagilik-komplekslileri-kudurttu'}