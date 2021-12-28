CHP'li Tunç Soyer'in inadı bir çocuğu daha hastanelik etti

İzmir'in Buca ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırdığı küçük çocuk ölümden döndü. Sahibinin tasmasını bıraktığı köpeğin çocuğa saldırdığı an, güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir Buca'da ilçeye bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana gelen olayda H.E. (7), sokakta oyun oynadığı esnada A.B. (14), pitbull cinsi köpeği ile sokağa çıktı.

A.B., bu sırada köpeğinin tasmasını bir anda bıraktı ve köpek, H.E.'yi kovalamaya başladı. Köpekten kurtulmaya çalışan küçük çocuk, daha fazla kaçamadı ve köpek H.E.'yi vücudunun değişik yerlerinden ısırarak yaraladı. Sokakta bulunan market çalışanının müdahalesiyle köpek küçük çocuğu bırakırken, yaralanan çocuk sağlık ekipleri tarafından ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan H.E., tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Kaçacak yer bulamadım"

Pitbull köpeğinin kendisine saldırdığı dehşet anlarını anlatan H.E., "Markete giderken köpeği üzerime saldılar ama ben kaçamadım. Kaçacak yer bulamadım. Canım çok acıdı ve kanadı. Pitbullları istemiyorum çünkü tehlike saçıyorlar." dedi. H.E.'ye saldıran köpeğin daha önce de başkalarına saldırdığını öne süren baba İlhami E. (34), bu cins köpeklerin beslenmesinin yasaklanması gerektiğini vurguladı.

Baba İlhami E., "Çocuğum o gün markete gitmiş, dönerken de köpeğin saldırısına uğramış. Aynı köpek daha önce başka birilerine daha saldırmış. Sahibi köpeğin tasmasını bırakmış. Olay zaten güvenlik kamerasında da görülüyor. Çocuk köpekten kurtulmak için kaçmaya çalışıyor eve kadar koşturuyor ama evin yakınlarında köpek onu yakalıyor. 2-3 kişi elinden zor alıyor. Pitbull cinsi köpeklerin beslenmesinin yasaklanması lazım. Daha önce Gaziantep'te kız kardeşimizin başına gelen acı bir olay da zaten yine pitbull köpeklerinin saldırısıyla ilgiliydi. Bu cinsin yasaklanması lazım." açıklamasında bulundu.

"Psikolojisi bozuldu, geceleri uyuyamıyor"

Yaşanan olayın ardından çocuğu H.E.'nin psikolojisinin bozulduğunu ve gece uyuyamadığını dile getiren baba İlhami E., "Bu hayvanlar saldırdığı zaman insanların vücutlarında telafisi olmayan yaralara yol açabiliyor; zaten saldırgan bir ırk. Biz olayla ilgili suç duyurunda bulunduk şikayetçi de olduk. Ancak köpek hala sahibinin elinden alınmış değil ve tehlike saçmaya devam ediyor. Bu köpek yarın bir gün başkasının çocuğunun da canını yakabilir. Bunun olmaması için o köpeğin, sahibinin elinden alınması gerekiyor. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Gece uyku uyuyamıyor, tek başına okula gidemiyor, sokağa dahi çıkamıyor." açıklamasında bulundu.

"Sokak hayvanlarının toplanması söz konusu değildir" demişlerdi

Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün "Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır. Belediye başkanlarına sesleniyorum, sahipsiz hayanlar için önlem alın. Sıcak ve güvenli barınaklar kurun." çağrısında bulunmuş, ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından "Değerli İzmirliler, Kentimizdeki sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama ve tedavi işlemlerinin yanı sıra acil ve münferit durumlar dışında toplanması söz konusu değildir. Can dostlarımız hepimize emanet." paylaşımı yaparak bu meseleyi bile siyasete alet etmeye çalışmıştı.