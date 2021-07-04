CHP'li Tunç Soyer'e tepkiler çığ gibi! Şaibeli seçmeler tiyatrocuları isyan ettirdi
CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan şehir tiyatroları sınavları kelimenin tam manasıyla skandala dönüştü. İzmir Şehir Tiyatrosu'na ekip kurmak için düzenlenen şaibeli seçmeler nedeniyle, Tunç Soyer'e tepkiler çığ gibi büyüdü.
İzmir Şehir Tiyatrosu'na ekip kurmak için düzenlenen şaibeli seçmeler nedeniyle, belediye başkanı Tunç Soyer'e tepkiler dinmiyor. Torpil yapıldığı gerekçesiyle sosyal medyada fiyasko olarak nitelendirilen seçmelerle ilgili tiyatrocular da topa girdi.
"Tiyatro kurumu lekeleniyor"
Kemal Başar: "Sınav yeni bir şartname ile yeniden yapılmalı, adalet sağlanmalı"
Behzat Uygur: "Saçma sapan seçimler Şehir Tiyatrosu kurumunu lekeledi eleştirisine katılıyorum"
Aylin Kontante: "Bu sınav usulüne uygun mu?"
Şahin Irmak: "İddialarla ilgili bir açıklama yapacak mısınız?"