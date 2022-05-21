CHP’li Tunç Soyer’e tepkiler çığ gibi İzmir’in b.k kokusu Ekşisözlük yazarlarını da çıldırttı

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, sol camiaya yakın ekşisözlük yazarlarını da çıldırttı.

Tek icraati heykel dikmek olan CHP'li Tunç Soyer, alt yapı yatırımlarının yetersizliği ve yandaş ihaleler nedeniyle tepki çekmeye devam ediyor. Şehirdeki heykellerin sayımına bile milyonlar harcayan CHP'li belediye yandaşlarını semirtirken vatandaşların sorunlarını görmezden geliyor.

Havaların ısınmasıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da İzmir’i lağım kokusu sardı. Alt yapı çalışmaları nedeniyle, milletin parasını heykele harcayan Tunç Soyer, tepkilerin odağı haline geldi.

İzmir'de yayılan b.k kokusu AK Parti düşmanlığı nedeniyle "biz kokudan razıyız" ifadelerinin kullanılmasına bile neden oldu.

İşte o yorumlardan bazıları;

Fitch Ratings CHP'li üç belediyenin iflasın eşiğinde olduğunu duyurdu

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, CHP'li İstanbul, İzmir ve Antalya belediyelerinin iflasın eşiğinde olduğunu duyurdu. Açıklama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Alman ve Fransızlardan aldığı toplam 203 milyon euro'luk kredileri getirirken, Tunç Soyer'in skandallarıyla tükettiği İzmir'in borcunun 4 kat artarak 10 milyar lirayı aşması tescillenmiş oldu.