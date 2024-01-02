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Gündem CHP'li Tunç Soyer'e büyük kazık!
Gündem

CHP'li Tunç Soyer'e büyük kazık!

Yeniakit Publisher
2024-01-02 16:49:00 - 2024-01-02 16:59:51
CHP'li Tunç Soyer'e büyük kazık!

Özgür Özel genel başkanlığındaki CHP'de Perşembe günü düzenlenecek Parti Meclisi toplantısında 150 adayın daha netlik kazanacağı ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayın yine açıklanmayacağı öğrenildi.

Şu ana kadar aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 7 büyükşehir, 12 il, 77 büyükşehir belediyesine bağlı ilçe, 147 ilçe belediyesi ve 108 belde belediye başkan adayını belirleyen CHP'de perşembe günü PM toplanacak.

CHP PM toplantısında 150 adayın daha netlik kazanması bekleniyor.

Özgür Özel başkanlığında toplanacak PM'de İzmir adayının açıklanması beklenmiyor.

Tunç Soyer'e beklemediği kazık!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir için oluşturduğu heyetin çalışmalarını tamamladığı anketlerle kamuoyu yoklamasının da yapıldığı belirtilen İzmir'de adayın açıklanmaması Tunç Soyer'in aday olmayacağı şeklinde yorumlanıyor.

CHP şimdiye kadar, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, Balıkesir adayı Ahmet Akın, Bursa adayı Mustafa Bozbey, Konya adayı İsmail Sonkaya, Manisa adayı Ferdi Zeyrek, Samsun adayı ise Cevat Öncü olmak üzere 7 büyükşehir adayını açıkladı.
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