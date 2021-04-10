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Gündem CHP'li Tunç Soyer’den algı operasyonu! Valilik yalanladı
Gündem

CHP'li Tunç Soyer’den algı operasyonu! Valilik yalanladı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, BirGün'ün yalan haberi üzerinden algı operasyonuna girişti. İzmir Valiliği, Tunç Soyer’in paylaştığı haberin doğru olmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 20:27:00 -
CHP'li Tunç Soyer’den algı operasyonu! Valilik yalanladı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, BirGün'ün yalan haberi üzerinden algı operasyonuna girişti. İzmir Valiliği, Tunç Soyer’in paylaştığı haberin doğru olmadığını açıkladı.

Sabah'ın haberine göre; Tunç Soyer; depremzede Müşerref Yardaş'ın faturasını ödemediği gerekçesiyle elektriğinin kesildiğine yönelik yalan haberi paylaştı ve "Annemizin karanlığa mahkum edilmesine asla müsaade etmeyiz. Konuyla bizzat ilgileneceğim" iddiasında bulundu.

Valilik yalanladı!

İzmir Valiliği; Tunç Soyer'in paylaştığı haberin yalan olduğunu açıkladı ve "Bu haber doğru değildir. Müşerref teyzenin elektriği kesilmemiştir. İzmir depremi sonrası konteynerlere yerleşen 271 ailenin elektrik-su ısınma iaşe-ibate tüm ihtiyaçları karşılandığı gibi Müşerref Yardaş'ın da tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı.

İzmir Valiliği'nin açıklamasında; "Karaburun Kaymakamımız Serap Özmen Çetin Müşerref Yardaş teyzemizi ziyaret etti. Teyzemizin tüm ihtiyaçları şimdiye kadar olduğu gibi devletimiz tarafından karşılanmaya devam edilecek" denildi.

"Yalana yalan diyecek misiniz Tunç Soyer?"

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili avukat Özgür Hızal da, CHP'li Tunç Soyer'i eleştirdi ve "Gerçeklerin, ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Yalana yalan diyecek misiniz Tunç Soyer? Söylediklerinizi geri alıp özür dileyecek misiniz Tunç Soyer?" diye sordu.

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Yorumlar

fevzi

bu mahlukların alayı yalanı seviyor ne demeli bu mahluklara
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Saffet

CHP yalan algılarla besleniyor
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