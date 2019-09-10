CHP'li Tunç Soyer, PKK iltisaklı o belediyeye gideceğini duyurdu! Kayyım kararlarının ardından soluğu PKK iltisaklı isimlerin yanında alan CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yakın zamanda Diyarbakır'a da bir ziyaret düzenleyeceğini duyurdu. Soyer, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katılacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarına yaptığı davete katılacağını açıkladı. Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyükşehir belediye başkanlarına yaptığı davete icabet edeceğini açıkladı. Terör örgütlerine destek veren belediyelere ziyareti savundu Soyer ayrıca, büyükşehir belediyesine kayyım atanan Diyarbakır'a da gideceğini ifade ederek, “Diyarbakır bizim kardeş şehrimiz. Elbet gideriz" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm büyükşehir belediye başkanlarını çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmişti. Davetin nedeni henüz açıklanmazken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin büyükşehir belediye başkanlarının söz konusu davete katılacağını belirtmişti.

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