CHP'li Tekin Türkiye'nin güvenli liman olduğunu itiraf etti

73 ülkeden insanın Türkiye'yi tercih ettiğini belirten CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, göçmenler üzerinden algı yapacakken aslında bir yandan Türkiye'nin farklı ülkelerde yaşayan birçok insan için güvenli bir liman olduğunu da kabul etmiş oldu.

Gürsel Tekin'in açıklamaları şöyle:

BM verilerine göre dünyada 65 milyon göçmen ve mülteci var dünyada. En büyük göçmen ve mülteci alan ülkeyiz. 4 tane AK Partili belediye alın bu belediyelerde yaşayan Suriyelilere bakıyorsunuz. Bu rakamların gerçek olmadığı ortada. İstanbul'da birebir çalışmamda 73 ülkenin insanlarıyla buluştum. İstanbul üzerinde sadece 2 milyona yakın mülteci ve göçmen var. İstisnasız 73 ülkenin insanları burada. Toptancı pazarına gittim. 1200 esnafın 200'ü yabancı.