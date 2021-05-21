CHP’li tecavüzcüye 15 yıl hapis cezası
Maltepe’de, 23 yaşındaki kadına bir restoranda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K. “nitelikli cinsel saldırı” ile “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanığın yargılama sırasındaki davranışlarını dikkate alan mahkeme, olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle her iki suçtan verilen cezalarda indirim uygulamadı ve sanığın tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı. İddianamede, sanık U.K’nin, 23 yaşındaki Z.Y’ye yönelik “nitelikli cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “tehdit” suçlarını işlediği gerekçesiyle 15 yıl 6 aydan, 24 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.