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CHP'li Taşdelen yeniden başvurdu

CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, partisine yeniden aday adaylığı başvurusu yaptı.

19 Ekim 2018 Cuma 12:18
CHP'li Taşdelen yeniden başvurdu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP'ye yeniden aday adaylığı başvurusu yaptı. 

CHP'de aday adaylığı için başvuru süresi bugün sona ererken, Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, yeniden aday adayı oldu.

CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım'a başvuru dosyasını sunan Taşdelen, "Halkımızın bize olan güvenin, bizim halkımıza olan sevgimizin yeni dönemde yeni başarılar ortaya çıkaracağına yürekten inanıyorum." dedi.

Çankaya'ya gerçekleştirdiği hizmetleri anlatan Taşdelen, "Bugünden sonra da aynı kararlılıkla, hiç durmadan, yorulmadan, yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

CHP'de aday adaylığı başvurusu kamu görevlileri hariç bugün mesai bitiminde sona eriyor. 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 12:18
  1. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen

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