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Gündem CHP'li Tanrıkulu'nun IKBY bayrağı sevdası
Gündem

CHP'li Tanrıkulu'nun IKBY bayrağı sevdası

Türkiye üzerinde oyunlar oynayan alçakların son numarası Kürt-Türk çatışması oldu. Bayrak üzerinden başlayan tartışmalara sosyal medyadan mesaj yağdı. CHP'li Sezgin Tanrıkulu da Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin (IKBY) bayrağını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 03:18:00 -
CHP'li Tanrıkulu'nun IKBY bayrağı sevdası

Sakarya'da 2 zorbanın yaptığı asayiş olayını Türk - Kürt çatışması olarak yansıtan zihniyet, toplumu bölmek parçalamak için elinden geleni yapıyor. Sosyal medya ortamındaki yeni tartışma konusu Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin (IKBY) bayrağı oldu.

Bir partinin il başkanının bayrağa paçavra demesi sonrası sosyal medyada açılan hastag'a binlerce mesaj yağdı. Savunan, savunmayan ve ırkçı paylaşımlar yapıldı.

IKBY'nin bayrağını paylaşan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "Paçavra denilen bu bayrak, Irak Anayasası'nda tanımlanan Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin resmi bayrağıdır.
Bayraklar, her halkın ve o bayrak altında yaşayan yurttaşların onurudur. Bayrağa hakaret toplumsal barışa düşmanlıktır, kabul edilemez." deyirek dahil oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Suriye'de terörist YPG/PKK'ya karşı yapılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin olarak yapmış olduğu açıklamada, Hükümeti tehdit ederek, Harekatın haksız bir savaş olduğunu ve Kürtlere karşı yapıldığını söylemişti. 

 

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