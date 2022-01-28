  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'li Tanrıkulu PKK kanalında Öcalan'ı savundu
Gündem

CHP'li Tanrıkulu PKK kanalında Öcalan'ı savundu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK'nın yayın organı Medya Haber'e çıkıp, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın haklarına engel olunduğunu iddia ederek Öcalan'ı savundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 03:57:00 -
CHP'li Tanrıkulu PKK kanalında Öcalan'ı savundu

HDP'yle yakın ilişkileri ile bilinen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Belçika'dan yayın yapan PKK kanalı Medya Haber'e konuştu.

Daha önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de konuk olduğu kanala açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, AK Parti'nin Kürtlere zulüm uyguladığını iddia etti.

PKK derneğini savundu

"İBB Başkanına nefes aldırmıyorlar" diyen Tanrıkulu, PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten DİAYDER'e arka çıktı.

DİAYDER'in PKK'lı teröristlerin ailelerine verdiği yardım çekleriyle ilgili konuşan Tanrıkulu, "Nedir mesele 100 liralık market kartı. Ya 100 lira 100 lira." ifadelerini kullandı.

"Öcalan'ın hakları ihlal ediliyor"

Tanrıkulu sözlerinin devamında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.

Diyarbakır'ı Amed yaptılar

Öte yandan programda Diyarbakır'dan bahsedilirken sunucunun 'Amed' dediği görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay