CHP'li Tanrıkulu PKK kanalında Öcalan'ı savundu
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK'nın yayın organı Medya Haber'e çıkıp, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın haklarına engel olunduğunu iddia ederek Öcalan'ı savundu.
HDP'yle yakın ilişkileri ile bilinen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Belçika'dan yayın yapan PKK kanalı Medya Haber'e konuştu.
Daha önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de konuk olduğu kanala açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, AK Parti'nin Kürtlere zulüm uyguladığını iddia etti.
PKK derneğini savundu
"İBB Başkanına nefes aldırmıyorlar" diyen Tanrıkulu, PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten DİAYDER'e arka çıktı.
DİAYDER'in PKK'lı teröristlerin ailelerine verdiği yardım çekleriyle ilgili konuşan Tanrıkulu, "Nedir mesele 100 liralık market kartı. Ya 100 lira 100 lira." ifadelerini kullandı.
"Öcalan'ın hakları ihlal ediliyor"
Tanrıkulu sözlerinin devamında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.
Diyarbakır'ı Amed yaptılar
Öte yandan programda Diyarbakır'dan bahsedilirken sunucunun 'Amed' dediği görüldü.