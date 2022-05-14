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Medya CHP'li Tanju Özcan'la ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak
Medya

CHP'li Tanju Özcan'la ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 08:05:00 -
CHP'li Tanju Özcan'la ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Yarkadaş, Korkusuz gazetesindeki yazısında, faşist çıkışlarıyla bilinen Özcan'ın, bir başka faşist Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'ne katılabileceğini ileri sürdü. İşte o dikkat çekici yazının ilgili bölümü:

"Zafer Partisi, göçmen ve sığınmacılar üzerinden yaptığı çıkışı, ‘ekonomi alanında sunacağı parti programı’yla güçlendirmeyi düşünüyor. Partilerine yönelik dile getirilen “Göçmen karşıtlığı dışında bir politikaları yok” söylemini boşa çıkarmak isteyen kurmaylar, kendi deyimleriyle ‘esaslı bir program’ üzerinde çalışıyor.

Genel Başkan Ümit Özdağ’ın önümüzdeki günlerde bu programı açıklayacağı ve farklı kesimlere ulaşmaya çalışacağı belirtiliyor. Zafer Partisi bu arada yeni kadroları bünyesine katma çalışması yürütüyor. Öncelikli olarak istedikleri ilk siyasetçi ise CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan… Özcan’ın söylemleri ile tam uyum içinde olduklarını söyleyen Zafer Partililer, CHP’li Özcan’ın da kendilerine sıcak yaklaştığını ve partilerinin saflarına katılmasını beklediklerini söylüyorlar.

Bu tür söylemler dile getiriliyorsa, belli ki bazı temaslar da olmuştur… Bu temasların nereye evrileceğini hep birlikte göreceğiz…"

 

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