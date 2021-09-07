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Siyaset CHP'li Tanju Özcan'dan kıvırma çabası: Annem tesettürlü
Siyaset

CHP'li Tanju Özcan'dan kıvırma çabası: Annem tesettürlü

Kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadın hakkında mide bulandıran sözler sarfeden CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan disipline sevk edildi. Rezil sözleri sonrası imajını düzeltmeye çalışan Tanju Özcan, "Annem tesettürlü, annem babam hacı benim. Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 12:33:00 -
CHP'li Tanju Özcan'dan kıvırma çabası: Annem tesettürlü

CHP, kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan ifadeler kullanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.

"Bana sürpriz oldu"

Bu karar sonrası konuşan Özcan, "İhraç edilseydim başka partiye geçmezdim bağımsız olarak kalırdım. Ben bu kararı beklemiyordum. Sürpriz oldu benim için. Verilecek karara saygı duyarım" dedi.

"Cami temeli attım"

Hakkında suni gündem oluşturulduğunu ileri süren Özcan, "Annem tesettürlü, annem-babam hacı benim. Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim. Mütedeyyin kesim sorunu varmış gibi algı yaratmaya çalışmak olmaz. Geçen hafta cami temeli atmış biriyim" ifadelerini kullandı.

Neler demişti?

Bir programa konuk olan CHP'li Tanju Özcan şu rezil ifadeleri kullandı:

"Bolu'da yaptığımız bir açılış sırasında tesettürlü bir hanım yanıma geldi. 'Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Özel değilse burada anlatabilir misiniz' dedim. "Benim bebeğim olmuyor, bana yardımcı olabilir misiniz" dedi. "Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim" dedim. Meğer kadıncağız tüp bebek tedavisi görmek istiyormuş. "Bebeğim olmuyor bana yardımcı olabilir misiniz" diye direkt söze girince çevredekiler güldü."

Kendisinden yardım isteyen başörtülü kadınla alay eden Özcan'ın bu sözleri büyük tepki toplamıştı.

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