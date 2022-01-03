CHP'li Tanju Özcan'dan hadsiz sözler: Kına yaksınlar!

Yabancı uyruklulara yönelik 100 bin TL'lik nikah ve dolar kuru üzerinden su fiyatlandırması kararı mahkemeye takılan Başkan Tanju Özcan, “Bu yabancı sevenler, göçmen sevenler kına yaksın” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP ve İYİ Parti Düzce il başkanlıklarını ziyaret etti. CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ve İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş’ın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Özcan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bolu Belediye Meclisi'nin aldığı yabancı uyruklulara yönelik 100 bin TL'lik nikah ve dolar kuru üzerinden su fiyatlandırması kararına Bolu Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmesine tepki gösteren Özcan, her geçen gün sığınmacı sayısının arttığını belirtti.

"Sığınmacı severler kına yaksın"

Özcan, “Öncelikle sığınmacı severler kına yaksın. Bu yabancı sevenler, göçmen sevenler kına yaksın. Bolu İdare Mahkemesi tarafından aldığımız kararın yürütmesi durduruldu. Biz bu kararları ‘artık bu misafirlik fazla uzadı, sığınmacılar geldikleri gibi ülkelerine geri gönderilmelidir’ düşüncesiyle aldık.

Biz bir çoban ateşi yaktık aslında. Her geçen gün sığınmacı sayısı artıyor. Tamam, biz misafirperver bir milletiz ama misafirlik 3 gün, 3 ay, 3 yıl olur. Sayı her geçen gün artıyor. 2013’te ben milletvekiliyken uyardığımda sayı 1,5 milyonmuş. Şimdi gelmiş sayı 10 milyona. Maalesef bir göçmen çöplüğüne dönüştürüyorlar. Önce kendi aralarında birbirlerine girecekler sonra bizim çoluğumuza çocuğumuza musallat olacaklar. Benim derdim bu. Ben şundan rahatsızım. Sokakta kadınımız yürüyemiyor. Jöleli yabancı uyruklunun bakışından dolayı sokakta huzur içinde yürüyemiyor.

"Bunlarla paylaşacağımız ekmeğimiz kalmadı"

Benim çocuklarım sokakta acaba sığınmacıların çocuklarından dayak yer miyim korkusuyla top oynayamıyor. Benim mücadelem bitmedi. Ben diyorum ki ‘Geldikleri gibi gidecekler’. Göçmen olsun, sığınmacı olsun, bunlara bakacak gücümüz kalmadı. Bunlarla paylaşacağımız ekmeğimiz kalmadı.” dedi.

Tanju Özcan, “Yargı ile ilgili süreç devam ediyor. Yürütmeyi durdurma kararı bizi bağlıyor. Biz elbette itirazımızı yapacağız çünkü biz haklı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu sadece Bolu'nun meselesi değil, Türkiye'nin meselesi. Hudut namustur. Her gün namusumuz iğfal ediliyor. Şunu da söylemeden geçmeyeyim.

"Muhalefetin de bu konuda somut bir çözüm önerisi yok"

Muhalefetin de bu konuda somut bir çözüm önerisi yok. Ben bunun mücadelesini yapıyorum. Gelecekte torunlarımızın gözünün içine bakarken gözlerimi kaçırmak istemiyorum ama mahkeme yürütmeyi durdurdu diye sevinenler, halay çekenler varsa ben bu işten vazgeçmedim.

"Bu mücadeleye aynen devam edeceğim"

Başka şekilde başka yollarla bu mücadeleye aynen devam edeceğim. Ne hükümetin soruşturmaları ne başkalarının disiplin tehditleri beni çıktığım yoldan geri döndüremeyecek. Dönen dönsün bu konuda yolundan, ben dönmem.” diye konuştu.