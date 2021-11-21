CHP'li Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu'na resti çekti! 'Aday olma' çağrısı

YENİ AKİT / ANKARA

Irkçı söylemleri ile gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu sefer de parlamenter sistem ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Özcan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, “Erdoğan döneminin sona ereceği artık netleşmiştir. Şayet Parlamenter Sisteme dönme kanusunda muhalefet samimi ise; hiçbir Siyasal Parti GENEL BAŞKANI Cumhurbaşkan adayı olmamalıdır. Zira, Siyasi Parti Genel Başkanları Parlamenter sistemlerin doğal Başbakan adaylarıdır. Parti Gen. Başkanlarının ucube sistemde CB adayı olmaları ve seçilmelerinin, sistemi kalıcı hale getirebileceğinden kaygılıyım.

Parlamenter sisteme dönene kadar parti genel başkanları, bakanların kendilerine bağlı olacağı kuvvetli CB yardımcısı olmaları en doğru seçenek olacak. Böylelikle güçlü CB yardımcısı siyasi parti genel başkanları, denge-denetim mekanizmasını işletilmesini sağlamanın yanı sıra, parlamenter sisteme dönüş garantisinin sigortası da olacaktır. Bunların yazmamın sebebi, bu ülkeyi çok seven, milletinin menfaatlerini her zaman herşeyin üstünde tutan, 4 dönem Milletvekilliği yapan, halen de Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan sorumluluk duyan bir T.C. Vatandaşı olarak torunlarımın gözlerine pişmanlıkla bakmamak içindir” ifadelerini kullandı.