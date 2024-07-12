CHP’li Tanal’ın rezil olduğu anlar! Sırrı Süreyya Önder Tanal’ı fena benzetti
TBMM'de yaşanan ilginç bir diyalogda, CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder arasında geçen konuşma dikkat çekti.
CHP'li Mahmut Tanal, Şanlıurfa’daki elektrik kesintilerini gündeme getirerek, "Sayın Başkan, Şanlıurfa’da elektrikler kesik. Ne olacak bu Urfa’nın elektrik sorunu?" şeklinde bir soru yöneltti. Bu soruya karşılık, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, "Sayın Tanal, sizde bir sıkıntı var. Çöpü, Müftüye, elektriği bana soruyorsun!!" diyerek esprili bir şekilde cevap verdi. Bu diyalog, Meclis'te ve sosyal medyada geniş yankı buldu, Tanal’ın popülist yaklaşımları ve gündemi mecrasından saptıran soruları eleştiri konusu oldu.
Gündem
Osman Gökçek, Mansur Yavaş’ı ve CHP belediyeciliğini yerden yere vurdu! Kapanışı ise Mahmut Tanal’a yaptı