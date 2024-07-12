CHP’li Tanal’ın rezil olduğu anlar! Sırrı Süreyya Önder Tanal’ı fena benzetti

CHP'li Mahmut Tanal, Şanlıurfa’daki elektrik kesintilerini gündeme getirerek, "Sayın Başkan, Şanlıurfa’da elektrikler kesik. Ne olacak bu Urfa’nın elektrik sorunu?" şeklinde bir soru yöneltti. Bu soruya karşılık, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, "Sayın Tanal, sizde bir sıkıntı var. Çöpü, Müftüye, elektriği bana soruyorsun!!" diyerek esprili bir şekilde cevap verdi. Bu diyalog, Meclis'te ve sosyal medyada geniş yankı buldu, Tanal’ın popülist yaklaşımları ve gündemi mecrasından saptıran soruları eleştiri konusu oldu.