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Gündem CHP’li Tanal’ın rezil olduğu anlar! Sırrı Süreyya Önder Tanal’ı fena benzetti
Gündem

CHP’li Tanal’ın rezil olduğu anlar! Sırrı Süreyya Önder Tanal’ı fena benzetti

Yeniakit Publisher
2024-07-12 01:26:00 -

TBMM'de yaşanan ilginç bir diyalogda, CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder arasında geçen konuşma dikkat çekti.

CHP'li Mahmut Tanal, Şanlıurfa’daki elektrik kesintilerini gündeme getirerek, "Sayın Başkan, Şanlıurfa’da elektrikler kesik. Ne olacak bu Urfa’nın elektrik sorunu?" şeklinde bir soru yöneltti. Bu soruya karşılık, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, "Sayın Tanal, sizde bir sıkıntı var. Çöpü, Müftüye, elektriği bana soruyorsun!!" diyerek esprili bir şekilde cevap verdi. Bu diyalog, Meclis'te ve sosyal medyada geniş yankı buldu, Tanal’ın popülist yaklaşımları ve gündemi mecrasından saptıran soruları eleştiri konusu oldu.

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