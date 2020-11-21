CHP’li Tanal’ın 52 yıl hapse mahkum edilen DHKP-C’li teröristleri, hakime kol saati fırlattı
14 Mayıs 2019'da CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın kabul etmesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giren ve burada Savcı Selim Kiraz’ın şehit edilmesi olayının benzeri bir eylem gerçekleştirmeye çalışırken yakalanan silahlı terör örgütü DHKP-C'li Mulla Zincir 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel ise 22 yıl 42 ay hapse mahkum edildi.
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, olay günü TBMM personelini rehin alan Zincir ve Yücel, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak’, ‘görevi yaptırmamak için direnmek’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarını işlemediklerini belirterek beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti Mulla Zincir’i 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel ise 22 yıl 42 ay hapse mahkum etti. Hükmün açıklanmasından sonra duruşma salonundan çıkarılan sanıklardan Mulla Zincir, kol saatini mahkeme heyetine attı. Saat, hakimin başının yanından geçerek arkaya düştü.