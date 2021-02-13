  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li tacizci başkan zehir zemberek sözlerle partisinden istifa etti
Siyaset

CHP'li tacizci başkan zehir zemberek sözlerle partisinden istifa etti

Taciz suçu nedeniyle 2 yıl 1 ay hapis cezası alan Sivas'ın CHP Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek, zehir zemberek sözlerle topa tuttuğu partisinden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 21:29:00 -
CHP'li tacizci başkan zehir zemberek sözlerle partisinden istifa etti

Sivas'ta evine süt satma bahanesiyle gittiği kadın öğretmene tacizde bulunduğu ve bu suçtan cezaevinde yattığı ortaya çıkan CHP Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek, iftiralarla görevden alındığını belirterek partisini önce topa tuttu sonra istifa etti. İstifa açıklamasında CHP'nin Atatürk'ün partisi olmaktan çıktığını ve ortada sadece tabela kaldığını belirten Hüseyin Çiçek, yeni adresinin ise Muharrem İnce hareketi olacağını söyledi.

CHP'li tacizci başkana hapis cezası

Sivas'ın CHP Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek'in 2012'de kadın öğretmene tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı. 2 yıl 1 ay hapis cezası alan Hüseyin Çiçek, tahliye olduktan 6 ay sonra yeniden CHP ilçe başkanı seçilmiş ve bu görevini 6 yıl daha sürdürmüştü. Gelen tepkiler üzerine CHP Sivas İl Başkanlığı tarafından görevden alınan ve ihraç talebiyle genel merkeze sevk edilen Hüseyin çiçek, ihraç edilmesini beklemeden partisinden istifa etti.

Partisine zehir zemberek sözler

İstifa açıklamasında partisi CHP'yi adeta topa tutan tacizci başkan Hüseyin Çiçek, CHP'nin artık tabela partisine dönüştüğünü belirterek; "Ben iftiralarla görevden alındım. Bu partide artık Atatürk´ün emaneti kalmamıştır. Ortada sadece tabela kalmıştır. CHP Sivas´ta bitme noktasına gelmiştir. Tamamen koltuk ve yönetici kavgasının yaşandığı partide, oy veren arkadaşlar ezilmektedir" dedi.

"CHP ile seçmen arasında derin bir uçurum var"

CHP'nin Sivas Akıncılar İlçe Başkanlığını 15 yıldır yaptığını belirten Hüseyin Çiçek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün savaş meydanlarında kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi değerlerinden, köklerinden ve ilkelerinden uzaklaştığını ifade ederek, "Özgüveni, iddiası olmayan kendi gücüne ve partisine güvenmeyip dostlarına bel bağlayan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi´dir. Parti üyeleriyle, seçmenle derin bir uçurum oluşmuştur. Cefasını çekenler başkası, sefasını süren başka kişilerdir. Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atarken ömrünü 'CHP zihniyetiyle mücadele ettim´ diyenlerle kol kola gelmişlerdir. Bu durumdan dolayı ilçe başkanlığı ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Muharrem İnce´nin kurduğu Memleket Hareketi´ne katılacağız" dedi.

Kadın öğretmeni taciz etmişti

Sivas'ın CHP Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek'in 2012 yılında evine süt satmak için gittiği kadın öğretmene tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Kadın öğretmenin şikayeti üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hüseyin Çiçek, yargılandığı taciz davasında 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Şebinkarahisar K Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatan Hüseyin Çiçek 2013'te denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye oldu.

Aldığı cezanın 3 yılın altında olması nedeniyle siyasete devam edebilen Hüseyin Çiçek, sabıkasına rağmen dava açarak ihraç edildiği partisine geri döndü. Hüseyin Çiçek, 2014'te tekrar CHP'nin Akıncılar İlçe Başkanı seçildi. Çiçek'in ilçe başkanı olmasına tepki gösteren çok sayıda partili CHP'den istifa etmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TTB salladı Birgün atladı
Sağlık

TTB salladı Birgün atladı

Koronavirüs pandemisi dünyanın birçok ülkesinde etkisini sürdürürken, Tür Tabipleri Birliği ise yalanlarla Türkiye’nin salgınla mücadelesine..
Kadir Topbaş'ın oğlu, babasının ölüm nedenini açıkladı
Gündem

Kadir Topbaş'ın oğlu, babasının ölüm nedenini açıkladı

İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın vefat etmesinin ardından açıklamada bulunan oğlu Ömer Topbaş, babasının ölüm nedeninin çoklu organ yetmezli..
Saparbekuly: Türk yatırımcıları ülkemizde daha çok görmek isteriz
Ekonomi

Saparbekuly: Türk yatırımcıları ülkemizde daha çok görmek isteriz

Türkiye ile aralarındaki ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirten Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Kazakist..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay