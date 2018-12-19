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CHP'li Şişli Belediyesi'nde işçilerin maaş isyanı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'CHP'li belediyeler de asgari ücret net 2 bin 200 TL olacak' sözlerinin üzerinden daha birkaç gün geçmeden CHP'li Şişli Belediyesi'nde maaş isyanı patlak verdi. 3,5 aydır maaş alamadıklarını belirten belediye çalışanları Şişli Belediyesi'nin önünde protesto gösterisi düzenledi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:59
CHP'li Şişli Belediyesi'nde işçilerin maaş isyanı!

3.5 aydır belediyeden maaş alamayan 2 bin 947 çalışan Şişli Belediyesi'nin bulunduğu binanın önünde protesto gösterisi düzenledi. Açıklama yapan bir işçi, "3.5 aydır evimize ekmek götüremiyoruz. Genel Başkan Kılıçdaroğlu millete bol keseden dağıtacağına CHP'li belediyelerde mağdur olan işçilerin dertlerine el atsın" diyerek isyan etti.

Dün sabah Genel İş Sendikası yöneticilerinin de katıldığı protesto yürüyüşünde, 'Vur vur inlesin, Kemal Kılıçdaroğlu dinlesin' sloganları atıldı.

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 13:59
  1. şişli belediyesi
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • ŞükûhŞükûh16 dk önce
    " İftira bir yere kadar " demiş bir yorumcu,gayem kimseyi savunmak değil.KILIÇDAROĞLU bir radyo kanalında " Her kim darbeye yeltenirse tankın önüne ilk ben çıkarım " dedi,üstüne demedi lakin önüne dedi,malum gecede tankı görünce kısa bir manevra yaptı,gerekli bağlantı kurulunca da sonrageri döndü ve tankların arasından sıvıştı.( İftira degil görüntüleri var ) ve güvenli bir yerde olacakları izlemeye koyuldu,haaa kahvesi de elindeydi.
  • GüneyrüzgarıGüneyrüzgarı41 dk önce
    Şişli belediyesinde kaymak bol kremalı ! Seçimlerden sonra Sarıgül,oğlu,mevcut başkan ve eşinin de dahil olduğu münakaşalar basına yansımıştı,iştiraklerden birinin müdürü metresi ile beraber onlarca milyon lirayla tüymüştü.Sarıgül,Baykal tarafından partiden laf olsun diye ihraç edilmedi,yüzbinlerce dolarlık rüşvet skandalından ihraç etti.Bunların geneli böyle,Nurettin SÖZEN dönemini bilenler bilir,susuz İstanbul'a her mahalleye bir çamaşır makinası vaadi ile aday olmuştu,yada aklımız yetmiyordu makina susuz çalışıyordu o vakitler.Büyükşehir için de aile senaryolu hazırlık yapıyorlar şimdi,Kemal efe kendisi de atleti ile pilav ve yoğurda kaşık sallayarak halk algılı senaryo yaptı,lakin aday olmaya çapı dar geldi.Nafile,millet yemiyor işte.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş50 dk önce
    maaşları iş bankasında repo yapıp gecelik faiz gelirlerini cebe indiriyorlar. işçileride bekletiyor bu şerefsizler.
  • uyan tcuyan tc53 dk önce
    haydi mundaroğlu aç iş bankasının kapılarını dağıt maaşları işçilerinin. orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • BODRUMLU ALİBODRUMLU ALİ1 sa önce
    CHP ERDEK BELEDİYESİ MEMUR VE İŞÇİLERİ BİR YILDIR PARA ALAMADILAR, SAYIN KEMAL PALAVRA ATACAĞINA ERDEK BELEDİYESİ ÇALIŞANLARINA NİYE PARA VERMİYORSUN-DA SENİN ÇOCUKLARININ BİRİ ABD DE BİR ALMANYA DA BİRİ KOLEJDE OKUYABİLİYOR KENDİN DE 750 000 LİRAYA DAİRE ALABİLDİN DİYE SOR BAKALIM BAŞKA GELİRİ YOK BU CHP Lİ BAŞKANINKEMAL BEY NASIL BÖYLE ZENGİNLEŞİVERİYOR SENİN BAŞKANLARINASGARİ ÜCRET 2200 LİRAYMIŞ PÖF BE KEMAL VALLAHİ PÖHHHHHH
  • ......1 sa önce
    Kılçdaroğlu, Türkiye herhalde sana dar gelmeye balaşladıoğlu. Sen işçileri ve insanları sokağa davet edeceğine CHP binası önüne davet etsene.
  • NumanNuman1 sa önce
    "Belediyecilik bizim işimiz" diyordun Dandi Kemal. Hadi bu işçiler için de "sokağa çıkın" diyebilecek misin?
  • BAL-KESBAL-KES1 sa önce
    ha ha haaaaaaya bu ne ki siz Balıkesir erdek belediyesi çalışanlarına bi telefon edin görün kaç maaş alacaklılar...15- aydır maaş yokkkkkkkksiz ne 3,5 aydan söz ediyorsunuz, adamlar 15 aydır açlar aççççççççAammaaaa başkan Hüseyin SARI ve etrafındaki yakınlarının bir tek kuruş alacakları yokkkkkkk,
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Cehenneme Hazırlık ParitsiCehalet Haydutların PartisiIşcinin parasıyla keMAL borçlarını ödüyor ve kızına dayreler alıyor yeterse etrafındaki çakallarını besliyor.KeMAL ın düşüncesi eve ekmek götüremiyorsan pasta getür sihniyeti.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Onlarda Sarı Yelek Giysiler mi, Palavracı KeMal. Çok Meraklıydınızya . Bak İşçiler, Sokağa Dökülmüş. Sizden Hesap Soruyor.
  • Yoksa yanlışYoksa yanlış1 sa önce
    İşçileri en çok madur eden CHP'li belediye ler ve akparti li vurdum duymaz sonra dan görme müteahhit leridir
  • halilhalil1 sa önce
    görkem beyin yorumu yerinde olmuş sanırım:D
  • sahravansahravan1 sa önce
    kılıçdaroğlu öyle bişey demedi ki! Bi tane şahit varsa söylesin. "Tanka da ilk ben çıkarım" dememişti. İftira da bi yere kadar canım. aaaaaaaa!...
  • görkemgörkem2 sa önce
    Bu haberde nedense ilk aklima gelen M.Sarigül.. :))

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