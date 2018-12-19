CHP'li Şişli Belediyesi'nde işçilerin maaş isyanı!

3.5 aydır belediyeden maaş alamayan 2 bin 947 çalışan Şişli Belediyesi'nin bulunduğu binanın önünde protesto gösterisi düzenledi. Açıklama yapan bir işçi, "3.5 aydır evimize ekmek götüremiyoruz. Genel Başkan Kılıçdaroğlu millete bol keseden dağıtacağına CHP'li belediyelerde mağdur olan işçilerin dertlerine el atsın" diyerek isyan etti.

Dün sabah Genel İş Sendikası yöneticilerinin de katıldığı protesto yürüyüşünde, 'Vur vur inlesin, Kemal Kılıçdaroğlu dinlesin' sloganları atıldı.

