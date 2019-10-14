CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili paylaşımlarından dolayı resen soruşturma başlattı.

Başsvcılıktan yapılan açıklamada "CHP milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun 12.10.2019 tarihinde , “ Barış Pınarı Harekatı” ile ilgili olarak twitter hesabından yaptığı bildirilen “Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır.” şeklindeki paylaşımı ve aynı gün bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajdaki bir kısım açıklamaları nedeniyle,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.