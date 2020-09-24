CHP'li Sezgin Tanrıkulu Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adı sık sık terör örgütü PKK ile geçen İstanbul Milletvekili SezginTanrıkulu’nu başdanışman olarak görevlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu

CHP’de Temmuz 2020’de Kurultay’da liste dışı kalarak Parti Meclisi’ne giremeyen İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu CHP’de Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı olarak yerini aldı.

Türkiye’nin partisi olmaktan çok Türkiye karşıtı hareket eden ve terör örgütlerine kapı aralayan CHP’de başdanışman olarak Sezgin Tanrıkulu’nun atanması partinin içler acısı halini ortaya koydu.

PKK ile Sezgin Tanrıkulu ilişkisi

Türkiye’yi karalamaktan çekinmeyerek SİHA’ların devlet tarafından vatandaşları vurduğunu söyleyen Tanrıkulu öldürülen teröristler için ‘yurttaş’ ifadesini kullanmıştı. Terör örgütü PKK ile yakınlığı birçok kez tescillenen Sezgin Tanrıkulu, sık sık Kandil'e çıkarak PKK elebaşlarıyla röportajlar gerçekleştiren PKK'nın kanalı İMC TV'nin de açılması için çaba göstermiş, konuyu Meclis'e taşımıştı.

Birçok kez PKK kanallarında boy gösteren CHP'li Tanrıkulu teröristlerin cenazelerinde de ön saflarda yerini almıştı.

Şimdi soruyoruz!

Atatürk maskesinin arkasına sığınan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilin Sezgin Tanrıkulu'nun PKK ile olan yakın ilişkisine rağmen başdanışmanın olarak yanında tutmak, arkasına sığındığınız Atatürk'e ve sizi destekleyenlere hakaret olmaz mı?