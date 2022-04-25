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Gündem CHP'li Sezgin Tanrıkulu işte şimdi hapı yuttu
Gündem

CHP'li Sezgin Tanrıkulu işte şimdi hapı yuttu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Twitter'daki sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 12:29:00 -
CHP'li Sezgin Tanrıkulu işte şimdi hapı yuttu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Twitter'daki sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

 

Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 24 Nisan'da sözde Ermeni soykırımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına" dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifine tepkiler art arda gelirken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Paylan'a destek çıkmış ve Tanrıkulu şu paylaşımı yapmıştı: "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz"

 

 

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Yorumlar

ERMENİ TOHUMU BUNLAR YAPAR

Kemalyan ne diyecek herkes kendi soyunan çekermiş. Hainler kefereler gavurlar bittiniz bitmişsiniz zaten sonunuz geldi az kaldı.

M d

Ermeni kalıntiları. Allah devlete millete zeval vermesin.Bu zihniyete sahip 6 lı ya da fırsat vermesin.
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