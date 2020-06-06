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Siyaset

CHP'li Seyit Torun'un oğlu Ali Hikmet Torun'un ilginç görüntüleri ortaya çıktı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’un oğlu Ali Hikmet Torun, sosyal medyada yayınladığı bir videoda 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını açıp 'Tanrı Türkü korusun' diye bağırdı. Açıklama yapan Seyit Torun, oğlunun "eğlendiğini" iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 06:30:00 -

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’un oğlu Ali Hikmet Torun'un sosyal medyaya düşen bir videosu viral oldu.

Görüntülerde "ölümüne ülkücü" olduğunu belirten Ali Hikmet Torun, Ülkücü şarkıcı Mustafa Yıldızdoğan'ın fenomen ezgisi "Ölürüm Türkiyem"e eşlik ederken bozkurt işareti yapıyor.

Alkollü olduğu iddia edilen Ali Hikmet Torun, videodaki konuşmasında 2023 seçimlerinde MHP birinci sıra Ordu milletvekili adayı olacağınını söylerken, “Devlet Bahçeli ağamızdır. Yol kesmez, baş keseriz baş!” ifadelerini kullanıyor.

Seyit Torun: Keyifli anlarında şakalaşıyorlardı

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, oğluyla ilgili twitter'dan açıklama yaptı. İşte Torun'un o açıklaması;

"Gençlerin yıllar önce keyifli anlarında birbirleriyle şakalaştıkları bir videoyu siyasete alet edenlere, bir baba olarak ne demeliyim? Partimizin üyesi olan ve tüm çevresince sıkı CHP'li bilinen oğlumdan özür diliyorum."

Torun'un açıklamasının ardından bazı vatandaşlar sosyal medyada, CHP'lilerin kafa çekip MHP'yi diline dolamalarına ayrıca tepki gösterdi.

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