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Gündem

CHP’li Seyit Torun’dan pişkin sözler! ‘Şova devam edeceğiz’

Partisinin kanunsuz yardım çalışmalarına ilişkin pişkin savunma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ‘’Belediyelerimiz hizmetini götürürken neden şov yapsın? Eğer belediye başkanlarımızın ekmek, gıda paketi götürmesine 'Şov' diyorsanız, biz o şova devam edeceğiz" dedi.

2020-04-21 17:33:00 -
CHP’li Seyit Torun’dan pişkin sözler! ‘Şova devam edeceğiz’

CHP’li belediyelerin kanunsuz şekilde yürüttüğü yardım çalışmaları devam ediyor.

Seyit Torun, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bir belediye başkanının kendi sorumluluğu içinde yaşayan vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olduğunu savundu.

Seyit Torun, şöyle konuştu:

"Vatandaşın hangi sorunu ve problemi varsa, belediye başkanı çözümle yükümlüdür. Eğer bu görevi yapmıyorsa zaten suçtur. Eğer vatandaşın ekmek talebi varsa, belediye başkanı ve belediye yönetimi 'Ben bunu karşılayamam' diyemez. Eğer bu suçsa, biz bu suçu üstleniyoruz." 

"O şova devam edeceğiz"

Seyit Torun, "Belediyelerimiz hizmetini götürürken neden şov yapsın? Şov yapmayı en iyi siz bilirsiniz. Çünkü şov yapma geleneğini Türkiye'ye yerleştiren sizsiniz. Belediye başkanımız eğer ekmek götürüyorsa, siz buna 'Şov' diyorsanız, biz o şova devam edeceğiz. Eğer belediye başkanlarımızın gıda paketi götürmesine 'Şov' diyorsanız, biz o şova devam edeceğiz’ dedi.

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Yorumlar

aziz

gericiler makarna, kömür, sosyal yardım konusunu eleştiriyorlardı tükürdükleri yalıyorlar:)) ...ikinci olarak bu sefer de dilencilik dedikleri para toplama konusunda yalamaya başladılar...iyi güzel ama kanunsuz veya amacına aykırı denetimsiz yasaya aykırı para toplamanın fetö yöntemi olduğunu unuttular
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fevzi

belediyelerin öğrencilere verdiği bursu neden engellediniz. açıkla bunu s.torun.her tarafınız yalan riya artık bu millet ne olduğunuzu chp oy verenler bile anladı. çöpsünüz çöp...
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