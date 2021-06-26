CHP'li Sera Kadıgil'in istifasına ilişkin Ahmet Hakan'dan çarpıcı yorum

Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin ittifak uğruna terör örgütü PKK ile dirsek temasında olan HDP ile tabanları tamamen zıt olan İYİ Parti, Saadet Partisi ve Ali Babacan-Ahmet Davutoğlu kesimiyle aynı çizgide yürümeye çalışmasını Sera Kadıgil'in istifasıyla ilişkilendirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun çizgisi ve Kadıgil'in tutumunu ön plana çıkardı.

Ahmet Hakan, CHP'den istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçen Sera Kadıgil ile ilgili kaleme aldığı yazısında, "Sera Kadıgil, bütün yükü kendisini milletvekili seçen CHP'lilerin omuzlarına bırakıp gitti. Kusura bakmasın ama ben bu gidişte cesaretin değil de bencilliğin izlerini gördüm" dedi.

İşte Ahmet Hakan'ın dikkat çeken o köşe yazısı:

CHP’nin işi zor.

Zor, çünkü zorunlulukları var.

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Şu türden zorunluluklar:

- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.

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- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.

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- Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’na kaptırılmamasını sağlamak zorunda.

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- Babacan ve Davutoğlu’nun çizgileriyle uyumu korumak zorunda.

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Kısacası CHP’nin hem yükü çok ağır hem de sırtında yumurta küfesi var.

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CHP Milletvekili Sera Kadıgil, işte böyle bir ortamda partisinden istifa etti.

Gerekçesi: Daha sol bir çizgide siyaset yapmak.

Gittiği yer: Türkiye İşçi Partisi.

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Bu kararıyla birlikte Sera Kadıgil, eminim kuş gibi hafiflemiştir.

Bir anda CHP’nin yüklerinden kurtulduğunu hissetmiştir.

Ferahlamıştır.

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Uzun söze gerek yok. Kadıgil, aslında istifasıyla şu iki cümleyi söylüyor topluma:

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- BİRİNCİ CÜMLE: Ben artık CHP’nin zorlu yükünü taşımak istemiyorum.

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- İKİNCİ CÜMLE: Ben artık yumurta taşıma hassasiyetinden sıkıldım.

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Peki ne yapacak bundan sonra Sera Kadıgil?

Romantik sol devrimci marşlar söyleyecek, bazılarına hoş gelecek sloganlar atacak ve sınıfsız bir toplumun düşleriyle avunacak.

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Çok kolay bir iş bu.

Çok!

Yük yok. Pek risk yok. Denge menge zorunluluğu yok. Ahaliyi gözetme derdi yok. İktidara gelme hedefi yok. Milli olma özeni yok. Yerli gibi davranma gereği yok.

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Üstelik atacağı sloganlar sayesinde “amma da solcu” diye kuvvetle alkışlanması garanti.

Oh mis yani...

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Sera Kadıgil, bütün yükü kendisini milletvekili seçen CHP’lilerin omuzlarına bırakıp gitti.

Kusura bakmasın ama ben bu gidişte cesaretin değil de bencilliğin izlerini gördüm.