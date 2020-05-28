  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

CHP'li Semih Şahin Gezi kalkışmasına sahip çıktı

Göreve geldiği günden bu yana skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin bu kez Gezi Kalkışmasına destek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:36:00 - 2020-05-28 12:37:35
CHP'li Semih Şahin Gezi kalkışmasına sahip çıktı

Göreve geldiği günden bu yana birçok skandala imza atan CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, bu kez ise Gezi Parkı olaylarında "Ağaç" bahanesiyle hükümeti hedef alan gezicilere sahip çıktı.

Başkan Semih Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gezi Parkı olaylarının 7’nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.Türkiye’ye yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ekonomik zarara yol açan olayların destekçilerini savunan Başkan Şahin, Gezi Parkı olaylarını ranta ve talana karşı dik duruş olarak nitelendirdi.

Ancak Başkan Şahin, Milletvekili Selim Yağcı’nın altyapı ihalesinde usulsüzlük yapılarak rant elde edildiğini ima eden açıklamalarına henüz cevap vermedi.Belediye Başkanı Semih Şahin, Bileciklilerin büyük tepkisini toplayan Gezi Parkı ile ilgili paylaşımında şu ifadelere başvurdu:

"Bir Ağaç" diyerek başlayan ve sonrasında tüm Türkiye’de haksızlıklara, rantlara ve talana karşı dik duruş göstererek haykırmaya başladığımız Gezi Parkı Direnişi’nin 7. yıl dönümü. Direniş sırasında kaybettiğimiz tüm canları da saygıyla anarak bir kez daha haykırıyoruz; Direne Direne Kazanacağız!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nadir

Osmankı düşmanı gavur aşıgı ne beklenir chp li bekediye başkanından Gavurun türkiye cumhuriyeti ateşekeri
  • Yanıtla

abdullah

CHP= "YALAN", "DOLAN", "TALAN" ve Türkiye ve Millet aleyhine tüm işlerde halk düşmanları için "PARAVAN!"
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı