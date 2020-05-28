CHP'li Semih Şahin Gezi kalkışmasına sahip çıktı

Göreve geldiği günden bu yana birçok skandala imza atan CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, bu kez ise Gezi Parkı olaylarında "Ağaç" bahanesiyle hükümeti hedef alan gezicilere sahip çıktı.

Başkan Semih Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gezi Parkı olaylarının 7’nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.Türkiye’ye yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ekonomik zarara yol açan olayların destekçilerini savunan Başkan Şahin, Gezi Parkı olaylarını ranta ve talana karşı dik duruş olarak nitelendirdi.

Ancak Başkan Şahin, Milletvekili Selim Yağcı’nın altyapı ihalesinde usulsüzlük yapılarak rant elde edildiğini ima eden açıklamalarına henüz cevap vermedi.Belediye Başkanı Semih Şahin, Bileciklilerin büyük tepkisini toplayan Gezi Parkı ile ilgili paylaşımında şu ifadelere başvurdu:

"Bir Ağaç" diyerek başlayan ve sonrasında tüm Türkiye’de haksızlıklara, rantlara ve talana karşı dik duruş göstererek haykırmaya başladığımız Gezi Parkı Direnişi’nin 7. yıl dönümü. Direniş sırasında kaybettiğimiz tüm canları da saygıyla anarak bir kez daha haykırıyoruz; Direne Direne Kazanacağız!"