CHP'li Selin Sayek Böke, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Avrupalı dostlarına şikayet etti!

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CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, ülkesinin Cumhurbaşkanı'nı Avrupa'ya şikayet etti.

'Social Europe'a yazdım'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Böke, "Tek adam rejiminin keyfi bir gece yarısı imzasıyla feshetmeye çalıştığı İstanbul Sözleşmesi’ni hayatımızın gerçeği haline getirmek için kadın hareketinin ve partimizin sürdürdüğü mücadeleyi Social Europe’a yazdım. Çünkü, İstanbul Sözleşmesi yaşatır." dedi.

Social Europe’dan haddi aşan makale!

Selin Sayek Böke'nin yazdıklarını kamuoyuyla paylaşan Social Europe, haddi aşan ifadelerle ülkemizi hedef aldı. "Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatmak için mücadele ediyor." denilen makalede, "İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi, Türkiye'deki kadınları, güvenlikten mahrum bırakıyor ve aynı zamanda taciz eden, sakatlayan ve öldüren faillere pervasızca tehlikeli bir mesaj gönderiyor: Cezasız kalarak devam edebilirsiniz." ifadeleri ile devam etti.

Azınlıkların sesini "milyonlar" şeklinde duyuran Social Europe'un makalesinde şu ifadeler yer aldı:

"Bugün Türkiye'de milyonlarca kadın idealleri ile İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyor. Türk kadınlar, sözleşmenin feshedilmesini değil, daha etkili bir şekilde uygulanmasını talep ediyorlardı."

"Her kesimden on binlerce kadın, geri çekilmeye karşı tek bir sesle protestolara katıldı: 'Korkmuyoruz, susmayacağız, itaat etmeyeceğiz' "