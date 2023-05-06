CHP'li seçmenden İYİ Partili Kürşat Zorlu'ya tepki

Kırşehir'de düzenlenen kitap fuarı programına imza günü için gelen Zorlu, parti binası önünde partilileri ile konuştu.

CHP'li seçmenden 'ittifak' tepkisi

Zorlu, parti binası önünde yaptığı konuşması sonrası Ankara Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Kafasında 'CHP' logolu şapka takan bir seçmen, Zorlu'yu durdurduktan sonra "Biz burada seçimlere ayrı girmeyecektik. Bizim partide İYİ Partili bir aday olacaktı. O zaman şehirde 2 milletvekilini de alırdık. Seçimlerde Kırşehir'de ittifak olsa daha güçlü olurduk" diye tepki gösterdi.

Zorlu'nun Kırşehir'de yaptığı ziyaretlerde 2. sıra adayı Asaf Kayaoğlu'nun katılım göstermemesi ise protesto olarak algılandı.