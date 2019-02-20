0553 313 94 23

CHP’li Seçer’den su fiyatlarına indirim sözü

Silifke’nin kırsal mahallelerinde üreticilerle buluşan CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, belli bir metreküpe kadar su tüketiminden para almayacaklarını söyledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:34
CHP’li Seçer’den su fiyatlarına indirim sözü

Silifke’nin kırsal mahallelerinde üreticilerle buluşan CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, belli bir metreküpe kadar su tüketiminden para almayacaklarını söyledi.


Seçer, Silifke’nin Kurtuluş, Sökün, Arkum, Kapızlı ve Susanoğlu mahallelerinde kahvehane toplantıları düzenleyerek vatandaşlarla buluştu. Silifke’deki programına muhtarlarla bir araya gelerek başlayan Seçer, daha sonra Silifke Belediye Başkan adayı Mustafa Turgut, eski milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Ali Rıza Öztürk ile birlikte Kurtuluş, Sökün, Arkum, Kapızlı ve Susanoğlu mahallelerinde kahvehane toplantıları düzenleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.


Çoğunluğu üretici olan vatandaşların, ‘su fiyatları çok yüksek’ şeklindeki şikâyetiyle karşılaşan Vahap Seçer, “Söz veriyorum. Ben belediye başkanı olduğumda belli bir metreküpe kadar su ücretsiz olacak. Yoksullara, üreticilere bu olanağı sağlayacağım. Belirlenen metreküpün üzerine çıktığında para alınacak ama şimdiki gibi pahalı değil, ucuz olacak. İddia ediyorum, söz veriyorum, hiçbir belediye başkanının döneminde olmadığı kadar ucuz bir su fiyatı belirlenecek” dedi.


Belediye başkanı olduğunda en çok yatırım yapacağı, en çok destek vereceği alanın tarım olacağını ifade eden Seçer, üreticinin kooperatifleşmesine destek olacaklarını, soğukhava tesisi ve paketle tesisi kuracaklarını söyledi.


Seçer Silifke gezisi kapsamında ayrıca Taşucu, Atayurt ve Narlıkuyu mahallelerinde kurulan seçim ofislerinin de açılışını yaptı. Seçer, Taşucu’nda yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyesi bizim için çok önemli. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda Silifke’ye hizmetler daha çok gelecek, daha hızlı gelecek. Belediye başkanı olur olmaz yapacağım ilk işlerden biri Taşucu’na atıksu arıtma tesisi kurmak olacak” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göz doktoru iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandı
    1. Göz doktoru iş makinesiyle kaçak kazı..
    2. İBB Çizgi Atölyesi'ne kayıtlar başladı
    3. Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir..
    4. AK Parti’li Mersinli’den Cumhurbaşkanı..
    5. Hikmet Karaman: Rehavet yasak
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, DEAŞ..
    7. Arapgirspor’da hedef şampiyonluk
    8. Van’da ‘Altın Damla’ projesi
    9. Arayıcı’dan ek ödeme açıklaması
    10. İsrail duyurdu: ABD'ye karşı..
    11. Avustralya uyruklu DEAŞ'lı teröristin..
    12. Araç yangını korkuttu
    13. YTB'den Gagauzlu miniklere eğitim seti
    14. Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu..
    15. Bakan Kurum, Gaziantep’te millet..
    16. Malezya'da eski muhalefet liderine..
    17. Muratpaşa Belediyesi afişleri yırtıldı
    18. CHP’de bir başkan daha istifa etti!..
    19. Ozan Arif'in mezarına Türk..
    20. Tuşba’da çatı yangını
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"