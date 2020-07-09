CHP'li Sarıbal'dan orman yangınlarına ilişkin değerlendirme:

TBMM (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Gelibolu'daki orman yangınına ilişkin, "Ciğerimiz yanıyor. 450 hektar orman alanımız yandı. Bu çok büyük bir alan, ormanlar sadece yangınlarla değil, maden ve inşaat alanlarıyla da yanıyor. Ormanlarımız paranın kurbanı oluyor." dedi.

Sarıbal, partisinin Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'yla Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de yeşil alanların ve ormanların her geçen gün azaldığını savundu.

Gelibolu'da yaşanan orman yangınına işaret eden Sarıbal, "Ciğerimiz yanıyor. 450 hektar orman alanımız yandı. Bu çok büyük bir alan, ormanlar sadece yangınlarla değil, maden ve inşaat alanlarıyla da yanıyor. Ormanlarımız paranın kurbanı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ormanların iş adamlarına kiraya verildiğini bu yöntemle de yok edildiğini ileri süren Sarıbal, yangınlarda çok büyük alanların zarar gördüğünü belirtti.

Ağaçların bilinçsizce kesildiğini kaydeden Sarıbal, "Önceden ormanlarımız Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolünde kesiliyordu. Önce kesilecek ağaçlar belirlenip sonra orman köylü kooperatiflerince kesilmeye başlanıyordu. Burada çalışan köylüler de sigortalanıyordu. AKP iktidarı ise götürü yöntemi ile ağaç kestiği için istediği yerden istediği kadar ağaç kesiyorlar." diye konuştu.

Orman çiftçilerinin yüzde 70'inin sosyal güvenlik kapsamında olmadığını ifade eden Sarıbal, şunları kaydetti:

"Ormanlarda 2019 yılında, orman köylüsü ve işçisi, 3 bin 400 iş kazası gerçekleşti. Bu kazalarda 486 ölüm, 2 binin üzerinde de yaralanma oldu. Bu iş kazalarından dolayı ölen veya yaralananların yüzde 80'inin iş güvenliği ve sigortası yok. Türkiye AB ülkeleri arasında orman kazalarında birinci sırada yer aldı. Bununla ilgili uluslararası raporlar yayınlandı."

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da iktidarın Saros Körfezindeki doğal gaz projesini uygulamaya soktuğunu, bu projenin orman alanları ile bölgenin doğal dengesini yok ettiğini savundu.

Bölgenin fay hattı üzerinde olduğunu belirten Gaytancıoğlu, "Doğaya verdiği zararlar nedeniyle itiraz ettik. Bilim adamları bu projenin yanlış olduğunu söyledi. İktidar olumsuz ÇED raporuna rağmen, projeyi yapma kararı aldı." dedi.

Kararın sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı pandemi sürecinde alındığını belirten Gaytancıoğlu, bu durumu kınadı.



