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CHP’li Sandal'dan kreş açıklaması

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, açıklamalarda bulundu.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:21
CHP’li Sandal'dan kreş açıklaması

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Bayraklılı vatandaşlara iki müjde birden verdi. İlçedeki 24 mahallenin her birine kreş açacaklarını kaydeden Sandal, ayrıca Manavkuyu Mahallesindeki Fatih Camini de “Protokol cami” haline getireceklerini açıkladı.



Güne Manavkuyu Mahallesindeki Fatih Camini ziyaret ederek başlayan CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, daha sonra sırasıyla Bitlis, Kars ve Kütahya Zafertepe yöresel derneklerini ziyaret etti, Tepekule Mahallesi seçim ofisini hizmete açtı ve ardından Cevdet Bağcı konserine katıldı. Gece boyunca ev ve kahve ziyaretleri de yapan Sandal’ın programlarının bir bölümüne CHP İzmir milletvekili Bedri Serter de eşlik etti.



Her mahalleye bir kreş

 

Bayraklı’nın sonradan kurulan bir ilçe olduğunu ve bir protokol camisinin dahi bulunmadığını kaydeden Serdar Sandal, Fatih Cami Dernek Başkanı Mehmet Özgen ile birlikte caminin bahçesinde incelemelerde bulundu. Fatih Caminin bahçesinde yapılacak düzenlemelerle cemaatin ihtiyacı olan tüm eksiklerin giderileceğini ve protokol cami haline getirileceğini belirten Sandal, cemaatin gün içerisinde çayını kahvesini içebileceği alanların da yapılacağını açıkladı. Bayraklı’daki 24 mahallenin her birine kreş açacakları müjdesini de veren Sandal şöyle konuştu: “24 mahallemizin tamamında standartları yüksek, eğitimcileri alanında yetişmiş kreşler açacağız. Kadrosuyla standartları, eğitim modeliyle özel okullara bile örnek olacak. Bir binayı tutup başına bir öğretmen verip gelişi güzel bir eğitimden söz etmiyorum. Çünkü istiyoruz ki bizim çocuklarımız okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim süreçlerini doğru planlasınlar. Tüm mahallelerimize aynı kalitede kuracağımız bu kreşlerle iki gayemiz var. Birincisi çocuklarımızı okula doğru hazırlamak. İkincisi kadınlarımızı sosyal hayatın içine, iş hayatın içine çekmek."



CHP İzmir milletvekili Bedri Serter ise Bayraklı’da Serdar Sandal gibi pırıl pırıl bir adayın bulunduğunu, bu nedenle Bayraklı’da yaşayan seçmenlerin çok şanslı olduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:21
  1. Kütahya
  2. Kars
  3. İzmir
  4. Bitlis
  5. konser

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