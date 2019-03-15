CHP’li Sandal, merakla beklenen projelerini tek tek anlattı

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "310 hektarlık alanda kentsel dönüşümün hayata geçirildiği, çevresel anlamda doğa dostu çözümlerin sunulduğu ve alt yapı sorununun kalmadığı bir Bayraklı için yola çıktık. Bayraklı’nın kent silüetini güzelleştireceğiz" dedi.

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Tepekule Kongre Merkezi’nde merakla beklenen projelerini açıkladı. Dikkat çeken projelerini açıklayan Sandal, "İşsizlik ve yoksulluk, kentsel dönüşüm, çevre alt yapı, sağlık, eğitim ve kent kimliği gibi makro sorunlara yönelik çözümleri içeriyor. Tek bir yurttaşın dahi yatağa aç girmediği, işsizliğe karşı mesleki eğitimlerin hayata geçirildiği, tüm çocuklara eğitimde fırsat eşitliğinin tanındığı, özellikle yaşlı ve engellilere yönelik sağlık hizmetlerinin çeşitlendirildiği, 310 hektarlık alanda kentsel dönüşümün hayata geçirildiği, çevresel anlamda doğa dostu çözümlerin sunulduğu ve alt yapı sorununun kalmadığı bir Bayraklı için yola çıktık" dedi.

Sandal, vizyon projeleri hakkında bilgi vererek, "Vizyon projemizle Bayraklı’yı önce İzmir sonra Türkiye ve dünyanın cazibe merkezi haline getireceğiz. Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı projesi, Çocuk ve Gençlik Parlamentosu, Çocuk ve Gençlik Radyo ve Televizyonu, Türkan Saylan Çocuk ve Gençlik Hastaneleri, Bilim ve Teknoloji Kampüsleri Konaklama Tesisi ve Spor Merkezlerini içeren büyük ve entegre bir proje olacak. Bu projeyle dünyanın tüm çocuk ve gençleri Bayraklı’da buluşarak barışa ve dostluğa evrensel bir katkı yapacak. Bayraklı, farklı ülke, sosyal, kültürel ve ekonomik çevrelerden gelen çocuk ve gençlerin kaynaştığı merkez statüsüne ulaşacak. Bayraklı dünyanın izlediği organizasyonlara talip olacak" şeklinde konuştu.

Çok sayıda proje var

Sandal, kent projeleri hakkında da bilgi vererek, "Kent Envanteri, Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi, Yunus Emre Dayanışma ve Paylaşma Projesi, Hasan Ali Yücel Meslek ve Beceri Edindirme Kursları, Ekrem Akurgal Kentsel Dönüşüm Projesi gibi projelerin olduğunu belirtti.

Serdar Sandal, diğer projeleri şöyle sıraladı;

Kazım Koyuncu Kültür Sanat Merkezi, Ekrem Akurgal Kentsel Dönüşüm Projesi, Bayraklı Dere Islahı – Cazibe Merkezi, Homeros Meydan Projesi, Smyrna Çevre Düzeni ve Müze Projesi, Her Mahalleye Çocuk Parkı ve Spor Alanı

Cadde Ve Kavşak Düzenlemeleri, 24 Mahalleye 24 Kreş Projesi, Özkanlar Pazaryeri Projesi."

Sandal tek tek açıkladı

Millet İttifakı Adayı Sandal, "Bayraklı’nın sokak sokak, ev ev röntgenini çekeceğiz. Bütün mahalleleri ve sokakları fiziki, beşeri ve coğrafi olarak tanımlayacağız. Uluslararası fonlar Bayraklı’ya proje olup akacak. Yurt dışı hibe fonlarını Bayraklı ile buluşturacak ve ilçemize kaynakoluşturacağız. ’Bayraklı Paylaşıyor’ gönüllülük hareketi oluşturarak Bayraklı’da büyük bir dayanışma ağı kuracağız. Bayraklı’nın istihdam ve genç işsizlik yarasına merhem olacağız. Açacağımız kurslarda gençlerin, ev kadınlarının, engelli vatandaşların, işini kaybetmiş yurttaşların istihdam sorununu çözen eğitimler vereceğiz. Bayraklı halkı sanat ve kültürle yaşayacak. Bu merkezde konferans salonu, kütüphane, multimedya salonu, sanat atölyeleri, sergi salonları, cafe, restoran ve diğer faydalar tüm Bayraklı’nın hizmetinde olacak. Bayraklı, İzmir’in cazibe merkezi olacak, hepimizin yaşam standartları yükselecek. 60 hektarlık bölgeyi kapsayan kentsel dönüşüm projesi alanını İzmir Büyükşehir Belediyesi ile çalışarak 310 hektarlık boyuta çıkaracağız. Planlı ve Bayraklı’nın yapısına uygun projelerle kentimize değer katacağız. İzmir kent merkezinde yepyeni bir mesire yeri oluşturacağız. Bayraklı’yı denizle bütünleştireceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile iş birliği yapacağız" şeklinde konuştu.

"Bayraklı’nın kent silüetini güzelleştireceğiz"

Serdar Sandal, şöyle devam etti:

" Homeros Meydan Projesi ile yollar, meydanlar, parklar, oyun ve spor alanları, yaya bölgeleri, pazar yerleri ile Bayraklı’nın çehresini değiştireceğiz. Bayraklı, ekonomisi, sosyal imkanları ve yaşam kalitesiyle çağ atlayacak. İzmir’in doğum yeri, Smyrna Meydanı’nda yaşayacak. Smyrna Höyüğü’nü, Bayraklı kent kimliğinin önemli merkezlerinden biri yapacağız. Çocuk ve gençler sağlıklı ortamlarda sosyalleşebilecek. Bayraklı’nın kent silüetini güzelleştireceğiz. Cadde ve kavşak düzenlemelerinde vatandaşları görsel, psikolojik, fiziksel ve siyasal olarak yoran ögeler yerine kent siluetini güzelleştiren çalışmalara imza atacağız. Bayraklı’da tüm çocuklarımız kreşe gidecek. Çocuklarımız kendi oturduğu mahallesinde kreşe gitme imkanına sahip olacak. Özkanlar pazar yeri sorununu çözeceğiz. Özkanlar pazar yerini yeni alanı ve binasında vatandaşlarımızla buluşturacağız."