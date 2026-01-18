CHP’li Polat evlere çöktüğünü itiraf etti! Hem arsızlar hem vicdansızlar

HABER MERKEZİ

Akit’in, İzmir’de dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutların henüz proje aşamasında CHP’li üst düzey isimler arasında pay edildiğini ifşa eden haberleri gündemdeki yerini korurken, skandala ilişkin ilginç bir itiraf geldi. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, “Kooperatifin o dönem ismi geçen milletvekillerinin PR’ına ihtiyacı vardı. Bu bir model ve bu modele sahip çıkın diye arkadaşlarımıza teklif götürmüş olabilirler, içlerinde benim de olduğum” diyerek, gazetemizin 7 Ocak’taki “Kim bu beyler” manşetiyle doğruladı. Kendisine yönelik eleştiriler hakkında, “Ben hiçbir kooperatife üye olmadım” cevabını veren CHP’li Polat’ın eşi Meltem Polat’ın ise S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi bünyesinde yer alan Aktepe 1. Etap 6 numaralı villaya çöktüğü öne sürüldü.

BEYLER TANIDIK ÇIKTI

Gazetemizin 3 Ocak’ta “CHP’nin kodamanları gariplerin evine çöktü”, 4 Ocak’ta “Ankara’dan geldiler kaymağı yediler”, 7 Ocak’ta “Kim bu beyler” manşetiyle gündeme getirdiği ve İzmir’de dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutların CHP’liler arasında pay edildiğini ifşa eden haberleri gündemdeki yerini korurken, skandala ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’ye ait kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılması planlanan çok sayıda dairenin, henüz proje aşamasında aralarında ‘Kemal Bey, Murat Bey, Ali Mahir Bey, Veli Bey, Seyit Bey, Oğuz Bey ve Mahir Bey’in de olduğu CHP’li üst düzey isimlere opsiyonlandığını belgeleyen haberlerimiz hakkında açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, iddiaları doğruladı. “Kooperatifin o dönem ismi geçen milletvekillerinin PR’ına ihtiyacı vardı. Bu bir model ve bu modele sahip çıkın diye arkadaşlarımıza teklif götürmüş olabilirler, içlerinde benim de olduğum” diyen Polat, henüz proje aşamasındaki dairelerin partinin ileri gelen isimlerine rezerve edildiğini itiraf etti.

KENDİSİ DEĞİL KARISI ÜYE

Kooperatif üyeliğiyle ilgili kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında, “Ben hiçbir kooperatife üye olmadım, üye olmak mı iyiydi, olmamak mı iyiydi bilemiyorum” diyen CHP’li Mahir Polat’ın ise büyük bir şark kurnazlığına imza attığı ortaya çıktı. “Hiçbir kooperatife üye değilim” diyen CHP’li Polat’ın eşi Meltem Polat’ın, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi bünyesinde inşa edilecek olan ultra lüks villaya çöktüğü öne sürdü. Proje başlangıcında, hak sahiplerinin nefes alacağı bir bahçe olarak tasarlanan ortak alana keyfi şekilde yerleştirilen ve 11 adet villadan oluşan Aktepe 1. Etap’taki 6 numaralı villanın Polat’ın eşi Meltem Polat’ın adına rezerve edildiği belirtildi. 30/09/2022 tarihinde gerçekleşen S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu toplantısında alınan 2022/13 numaralı ortak kararda, Polat’ın eşinin oy birliğiyle yeni üye Ortak pay Defterine işlendiği ifade edildi.

VİLLALAR DA PAY EDİLMİŞ

CHP’lilerin “TOKİ’ye rakip olacak proje” sloganıyla köpürttükleri, gerçekte ise ihaleye fesat karıştırma, kamu zararına dolandırıcılık ve projeye aykırı imalatlar suçlamasıyla aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer dahil çok sayıda ismin tutuklandığı kentsel dönüşüm projesindeki vurgunun bununla sınırlı olmadığı kaydedildi. Yine aynı sitede bulunan 3 nolu villanın ise kooperatif vurgununda tutuklanan eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun eşi Duygu Aslanoğlu adına yönetim kurulu kararıyla tahsis edildiği belirlendi.

SİZ BU RANTIN NERESİNDESİNİZ?

Başını sokacak bir ev hayali kuran insanlar için düşünülen, gerçekte ise henüz proje aşamasında CHP’li yöneticiler arasında kapışılan konut ve villa vurgununa bir tepki de İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca’dan geldi. Kendisine yönelik eleştiriler hakkında, “Ben hiçbir kooperatife üye olmadım” cevabını veren CHP’li Mahir Polat’a zor sorular soran Atmaca, “Hiçbir kooperatife üye değilim dediniz. Aktepe 1. Etap 6 Nolu villa sahibi Meltem Polat eşiniz mi? O dönem kooperatiflerin milletvekili P&R’ına ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, kırık telefondan çıkan ve aralarında ‘Kemal Bey, Murat Bey, Ali Mahir Bey, Veli Bey, Seyit Bey, Oğuz Bey ve Mahir Bey’ gibi isimlerin yer aldığı milletvekili listesini doğrulamış oluyor musunuz. Siz bu rantın neresindesiniz?” ifadelerini kullandı.

AKİT’E DAVAYI HANGİ YÜZLE AÇACAKSINIZ?

İzmir’deki kooperatif vurgununu deşifre eden gazetemiz Akit hakkında yargıya başvuracağını belirten CHP’lilere ilişkin bir hatırlatmada bulunan AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, sorusunu şöyle tamamladı: “Listede ismi ‘Murat Bey’ olarak anılan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ‘bana ait olmayan mülkler, hiçbir ilişkim olmayan kooperatif hisseleri uydurulmaktadır’ demiş ve ‘Gerekli hukuki girişimleri başlattık’ ifadelerini kullanmıştı. Oysa Mahir Polat, Kooperatifin reklama ihtiyacı olduğu için böyle bir liste hazırlanmış olabileceğini kabul ediyor. Ayrıca bu listeyi manşetine çeken akit gazetesine dava açacağını belirtiyor. Burada büyük bir çelişki yok mu?”