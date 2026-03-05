  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’a suikast iddiası! Sanık: Emir İran’dan geldi Türkiye’yi saran Sabatayist işbirlikçi tehlikesi! İran’dan Türkiye’ye İstihbarat dersleri Havada provokasyon kokusu var Ankara'da refüjde asılı kalan belediye otobüsü trafiği aksattı Mansur’dan “Askıda otobüs” hizmeti Tüm-Din-Gör-Der Genel Başkanı Metin Kaçar: Fitre ve zekâtla gönüllere vaktinde dokunun Rus fikir adamı: 'İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde...' Savaşın ekonomik faturası ağır olacak Pozitif sinyaller geldi! Küresel piyasalar toparlanıyor mu? Türkiye üzerinden kahpe provokasyon! Nato’nun 5. Madde tuzağı: PKK’ya silah verenler Türkiye sevdalısı mı oldu? Nato’nun kirli oyunu deşifre oldu: Ne kadar alçaksınız!
Dünya Vurulan tankerden Basra Körfezi'ne petrol sızıyor!
Dünya

Vurulan tankerden Basra Körfezi'ne petrol sızıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Vurulan tankerden Basra Körfezi'ne petrol sızıyor!

İngiltere Donanması, Basra Körfezi’nde bir tankerin patlama sonrası su almaya başladığını ve sızıntı verdiğini açıkladı. İran medyası ise geminin İran Devrim Muhafızları tarafından vurulduğunu bildirdi.

İngiltere Donanması, Basra Körfezi’nde bir tankerin patlama sonrası su almaya başladığını ve sızıntı verdiğini açıkladı. İran medyası ise geminin İran Devrim Muhafızları tarafından vurulduğunu bildirdi.

İngiltere Donanması, Basra Körfezi'nin kuzeyine bir patlama duyulmasının ardından bölgedeki bir tankerin su aldığını ve petrol sızıntısı belirtileri olduğunu açıkladı. Söz konusu gelişme, bölgedeki geniş çaplı çatışmaların ortasında ticari deniz taşımacılığını tehdit eden bir dizi olayın sonuncusu niteliğinde.

 

UK Maritime Trade Operations'a göre tankerin kaptanı, iskele tarafında büyük bir patlama gördüğünü ve duyduğunu, ardından küçük bir deniz aracının bölgeden ayrıldığını gördüğünü bildirdi. Kurum, tankerin kimliğini belirtmeden, bir kargo tankından suya sızan petrolün bazı çevresel etkileri olabileceğini kaydetti.

İran'ın IRIB News kanalı, perşembe günü erken saatlerde bir petrol tankerinin İslam Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından vurulduğunu bildirdi. Haberde geminin kimliği belirtilmedi.

UKMTO tarafından bildirilen olay, Kuveyt'teki Mubarak Al Kabeer limanının yaklaşık 30 deniz mili açığında meydana geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fırat

Dolu tankerlerin vurulması çevreyi kirletir. İran boş tankerlerin gelişine izin vermemelidir. Savaş öncesi gelip yükünü doldurmuş gemilerin geçişine izin vermelidir.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23