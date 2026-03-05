Vurulan tankerden Basra Körfezi'ne petrol sızıyor!

İngiltere Donanması, Basra Körfezi’nde bir tankerin patlama sonrası su almaya başladığını ve sızıntı verdiğini açıkladı. İran medyası ise geminin İran Devrim Muhafızları tarafından vurulduğunu bildirdi.

İngiltere Donanması, Basra Körfezi'nin kuzeyine bir patlama duyulmasının ardından bölgedeki bir tankerin su aldığını ve petrol sızıntısı belirtileri olduğunu açıkladı. Söz konusu gelişme, bölgedeki geniş çaplı çatışmaların ortasında ticari deniz taşımacılığını tehdit eden bir dizi olayın sonuncusu niteliğinde.

UK Maritime Trade Operations'a göre tankerin kaptanı, iskele tarafında büyük bir patlama gördüğünü ve duyduğunu, ardından küçük bir deniz aracının bölgeden ayrıldığını gördüğünü bildirdi. Kurum, tankerin kimliğini belirtmeden, bir kargo tankından suya sızan petrolün bazı çevresel etkileri olabileceğini kaydetti.

İran'ın IRIB News kanalı, perşembe günü erken saatlerde bir petrol tankerinin İslam Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından vurulduğunu bildirdi. Haberde geminin kimliği belirtilmedi.

UKMTO tarafından bildirilen olay, Kuveyt'teki Mubarak Al Kabeer limanının yaklaşık 30 deniz mili açığında meydana geldi.