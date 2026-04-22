CHP’li Öztürk sapla samanı karıştırdı! Ayık kafayla bunu söylüyorsa.... Çocuklar, Fortnite ve PUBG’de öldürmeyi mi öğrensinler?
Okullarımızda her gün bir başka şiddet haberiyle sarsılırken, akran zorbalığı ve bıçaklı kavgalar eğitim yuvalarını tehdit ederken, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk’ün 15 yaş altı sosyal medya yasağına karşı çıkması tam bir akıl tutulmasıdır. Çocukların ellerindeki telefonlarda sabah akşam vahşet oyunları izleyip, sosyal medyadaki şiddet videolarıyla beslenerek sınıflara girmesine göz yuman bu zihniyet, yaşanan toplumsal cinnetin asıl sorumlusudur. Peki, her gün bir evladımızın okul yolunda ya da sınıf ortasında şiddete maruz kalması sizin "dijital özgürlük" masallarınızdan daha mı değersiz?
Milli ve manevi değerlerimizi hiçe sayan, aile yapımızı dinamitleyen sosyal medya mecralarına karşı devletin attığı koruma adımı, CHP’yi neden bu kadar rahatsız etti? Çocuklarımızın ruh sağlığını bozan, onları dijital bağımlılığa ve şiddet sarmalına iten platformları savunmak "özgürlük" kılıfına sığdırılamaz. Öztürk’ün "yasakla engelleyemezsiniz" dediği şey, aslında devletin evlatlarına sahip çıkma iradesidir. CHP’li vekilin bu mantığına göre; uyuşturucu da yasaklanmasın, nasılsa birileri bir şekilde ulaşıyor!
"Fişleme" yalanıyla algı operasyonu
Hasan Öztürk, milletin yararına olan her projeye "fişleme" etiketi yapıştırmayı bir görev edinmiş durumda. e-Devlet üzerinden yapılacak doğrulama sistemiyle amaç, çocukları sapkın içeriklerden ve siber zorbalardan korumaktır. Ancak CHP zihniyeti, dijital mecralardaki kaosu ve denetimsizliği savunarak adeta batı lobilerinin sözcülüğüne soyunuyor. Kendi belediyelerindeki skandalları örtbas etmek için "dijital okuryazarlık" masalı anlatanlar, milletin evlatlarının zehirlenmesine sessiz kalmamızı bekliyor.
Gündem
