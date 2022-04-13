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Siyaset CHP'li Öztrak: Ülkemizin en büyük sorunu genel başkanımız
Siyaset

CHP'li Öztrak: Ülkemizin en büyük sorunu genel başkanımız

Tarihe geçecek açıklamalar yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 15:35:00 -

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK'sı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Sözcü Öztrak enflasyonun, işsizliğin, Türkiye'de görülmemiş bir sefalete sebep olduğunu ve ülkede açlığın başladığını savunarak sözlerini devam ettirirken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Parti merkezinde gündeme ilişkin açıklamalar yapan Öztrak, büyük bir gafa imza attı.

Öztrak, "Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız." ifadelerini kullandı.

Beklenmeyen gafın ardından konuşmasına devam eden Öztrak'ın o anları, sosyal medyada da çokça konuşuldu.

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Yorumlar

Murat

Bu şapşallar mi ülke yönetmeye talip. Ne acınası bir durum chp.

Rabia Zafer

KESİNLİKLE ÇOK DOĞRU SÖYLŪYOR AYNEN ÖYLE.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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