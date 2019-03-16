CHP’li Özkoç’tan ’Yeni Zelanda’ açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, CHP İzmir İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısı ile ilgili sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.







CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, CHP İzmir İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı açıklamalar yaptığını ve bu açıklamaların çarpıtıldığını ifade eden Özkoç, "Ülkemizde bir seçim var ve yaşanan bir de acı olay var. Bu acı olayla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinde Cumhuriyet Halk Partisi dahil olmak üzere kesinlikle bu olay lanetlenmiştir. Genel Başkanımız o olaydan sonra duyduğu o üzüntüleri ifade etmiştir. 49 kardeşimizin öldürülme olayını kendi iç siyasetimize alet etmek kadar alçakça ve haince hiçbir şey olamaz" diye konuştu.







"Alçakça bir durumdur"

Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamaları hatırlatan Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü: "İslam dünyasından bahsederken, öncelikle konuşması esnasında batı dünyasında Hristiyan aleminde yaşanan terör olaylarını, yaşanan din kökenli savaşları ile ilgili acıları tek tek ayrıntılarıyla anlattı. İslam dünyasında da terör olaylarında aynı dine mensup kardeşlerimizin birbirlerini öldürüyor olmasının ne kadar acı verici bir olay olduğunu ifade etti. Bu konuda İslam dünyasının dikkatli olması gerektiğini, İslam dünyasının egemen güçlerinin silah sanayisine hizmet eden bir anlayışla değil kendi sorunlarını kendilerin halletmeleri gerektiğini ifade etti. Bunları söylerken de İslam dünyasına çağrıda bulundu. ’Kendi içimizde terör olayları oluyorsa bunun sebeplerini araştırmak zorundayız. Bunun sonuçlarını biz kendimiz gidermek zorundayız. Bunu silah sanayine sırtına dayayan egemen güçlerin halletmesi mümkün değildir, bu sorun İslam dünyasının sorunudur. Bunu biz halletmeliyiz’ çağrısında bulundu. Bu çağrıyı kendi bütününden ayırıp da sanki başka bir şey ifade etmiş gibi söylemek gerçekten alçakça bir durumdur. Kemal Kılıçdaroğlu’nun İslam dünyası ile ilgili ve ülkemizde yaşanan sorunlarla ilgili dini temelli ayrıştırmanın ne kadar sakıncalı olduğunu, kardeşin kardeşi öldürmesinin aslında dışarıda tahrik edilen güçlerle olduğunu, İslam dünyasının buna tedbir alması gerektiğini ancak bunu yaparken başkalarının egemenliğinde değil kendi kurduğumuz bir çatı altında bunun gerektiğini açıkça ifade etmiştir."







CHP, Yeni Zelanda’ya heyet gönderiyor

Konuşmasında, Konak ilçesinde meydana gelen göçükte hayatlarını kaybeden iki güvenlik görevlisine Allah’tan rahmet de dileyen Özkoç, şöyle konuştu: "Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan cami saldırıda 49 Müslüman kardeşimizi kaybettik. Olay duyulur duyulmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda bulunun tüm siyasi partiler ortak bir basın açıklaması yaparak bu alçakça saldırıyı kınadık. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu yapılan mitinglerde seçim müziklerini yasaklanmasını istedi. Ölen 49 Müslüman kardeşimizin uğradıkları hain saldırıyı Türkiye’de iç siyasete alet etmek isteyen alçakça yaklaşımları da kınıyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğumuz bu günlerde ayrıştırma dilini kullanan herkesi lanetliyoruz" ifadelerini kullandı. Özkoç, CHP’nin Yeni Zelenda’da incelemelerde bulunmak ve mağdur ailelerle görüşmek üzere milletvekillerinden oluşan bir heyet göndereceğini belirtti.