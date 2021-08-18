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Gündem CHP'li Özkoç'tan çirkin ima!
Gündem

CHP'li Özkoç'tan çirkin ima!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç katıldığı programda Afganistan'da yaşanan gelişmeler üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, 'Türkiye'de bir diktatör var' ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 00:18:00 -

Halkın büyük sevgisiyle iktidara gelen ve yine halkın oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Engin Özkoç, Türkiye'de bir beka sorunu olduğunu iddia etti.

Özkoç skandal açıklamasında, "Irak'ta saray var mıydı? Vardı. Bir diktatör de var mıydı? Vardı. Orada ABD ile iş birliği içerisinde miydi? Evet öyleydi. Yıllarca beraber Libya ile diğerleriyle, Mısır ile olduğu gibi mücadele alanı yürütüldü. Türkiye'de saray var mı? Var. Eskiden olduğu gibi bir Pembe Köşk'ten, Çankaya Köşkü'nden bahsetmiyoruz. Mütevazilikten bahsetmiyoruz, saraydan bahsediyoruz. Türkiye'de bir diktatör var mı? Var. Ortadoğu'da nasıl demokrasi yok, saraylar var. Halkın çıkarlarını gözeteceğiz diye bir anlayış yükseldiyse, Türkiye'de de aynı şekilde buna benzer bir beka sorunu vardır" ifadelerini kullandı.

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