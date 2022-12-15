CHP'li Özkoç'ın ‘Küstah’ benzetmesine tokat gibi cevap 15 seçim kaybeden diktatör...

BMM'deki bütçe görüşmelerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki karar gündeme geldi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, kararın talimatla verildiğini iddia etti, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç tepki gösterdi. Tunç, "Burada bir isnat vardır. Ve bu isnadı mahkeme değerlendirmiştir. İstinaf Mahkemesi'nin nasıl değerlendireceğini beklemek lazım. Kesinleşmemiş bir karar üzerinden burada değerlendirmelerde bulunarak ve bu karar üzerinden bir mağduriyet çıkarmaya çalışmak doğru değildir" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ÖZKOÇ'TAN TEPKİ ÇEKEN SADDAM BENZETMESİ

AK Partili Tunç'a yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. İmamoğlu'nun "Bunu söyleyen ahmaktır" sözünün siyasi yasak kararını gerektirmediğini savunan Özkoç, "Bir kere daha bu mahkemeleri aslında savcıların ve hakimlerin yönetmediği açıkça ortaya çıkmıştır. 21 yıldır iktidardayız diye övünmeyin. Saddam da 30 yıldan beri iktidardaydı. Esad da 20 yıldan beri iktidardaydı. Onlar neyse siz de osunuz" diye konuştu.

"15 SEÇİM KAYBEDEN DİKTATÖR DEĞİL, MİLLETİN OYUYLA SEÇİLENE DİKTATÖR DİYECEKSİNİZ"

AK Partili Tunç, Özkoç'un sözlerine tepki gösterdi:

"Hakaret ediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız 20 yıldan bu yana 15 seçimi kazanan, milletin gönlünde taht kuran bir liderdir. Siz kendinize bakın; 20 yıldan bu yana 15 seçim kaybedecek, partinin başında oturacak. O diktatör değil ama milletin oylarıyla her sandıkta açık ara birinci olana 'diktatör' diyeceksiniz. Yazıklar olsun size."