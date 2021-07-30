CHP'li Özgür Özel'in "İzmir Marşı okununca yağmur kesildi" sözüne inanan laikçi cahiller, Cübbeli'nin paylaştığı Hadis'i hedef aldı!

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Bin yılı aşkın süredir "Allah Allah" nidalarıyla 3 kıtayı fetheden milletin evlatlarına çağrıda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, Türkiye'nin birçok yerinde terör örgütü PKK'lı alçaklar tarafından yakılan ormanlar için açıklamada bulundu.

Hadis-i Şerif paylaştı

Sosyal medya hesabından bir hadis paylaşan Cübbeli Ahmet, "Hadis-i Şerif'te: 'Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür' buyuruluyor" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca, açıklamalarının devamında "Yangını görenler veya sosyal medyada izleyen herkes 'Allâh-u Ekber diye tekbir getirmeye devam etsinler. Kafirlerin planı Allâh'ın kudretini geçemez. Bu paylaşımı herkese duyuralım, herkes bulunduğu yerde tekbir getirmeye devam etsin" sözlerine yer verdi.

İslam karşıtı laikçi yobazlar hedef aldı

"Bu sene de hac kurbana geldi", "Ramazan ayı ertelensin", "Tavuktan da kurban olur", "Her gün Cuma namazına giderim" gibi cehalet unsuru sözlerin savunucuları, şimdi de Cübbeli Ahmet Hoca'nın Hadis paylaşımını hedef aldı.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın paylaştığı Hadis-i Şerif'e kin kusan laikçi yobazlar, Cübbeli Ahmet Hoca'nın paylaşımını çarpıtarak İslam'da gayret ile duanın bir arada bulunduğunu da akıl edemediler.

Okumadıkları için yine cahil kaldılar

Dua edilince itfaiyecilerin durması gerektiğini sanan laikçi cahil kesim, İslam'da bir isteğin gerçekleşmesi için kavli dua ve fiili dua olmak üzere iki çeşit dua olduğunu, kitap okumadıkları için yine cehaletlerini sergiledi.

CHP'li Özgür Özel: İzmir Marşı okununca yağmur yağmayı kesti

Cübbeli Ahmet Hoca, sanki sadece dua ve tekbir demiş gibi yansıtan cahil kesim, daha önce de CHP'li Özgür Özel'in "İzmir Marşı okununca yağmur yağmayı kesti" ifadelerini kullanmasını alkışlamıştı.