CHP'li Özgür Özel'in İslam'a hakaretine İYİ Parti'den skandal destek: Az bile söylemiş

"Helalleşme" hikayesiyle Müslümanları kandırmaya çalışan CHP'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kur'an kursuları ile ilgili büyük tepki çeken açıklamalar yaptı. "Eğitimde birlik var, kanunu var. Diyanet okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi?" diyen Özel, "Sıbyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmayı zorunlu yapmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

İslam'a 'Orta Çağ zihniyeti' diyerek hakaret etti

Din eğitimini hedef alan ve İslam'a 'orta çağ zihniyeti' diyerek hakarette bulunan CHP'li Özgür Özel, şu alçak ifadelerde bulunmuştu:

"Bu kafayla, bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var."

İYİ Parti'den destek geldi

CHP'li Özgür Özel'in skandal açıklamalarına destek İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Elbistan Belediye Meclis Üyesi İsa Dal sosyal medyada yaptığı paylaşımda Özgür Özel'e destek verdi. Dal, "Az bile tanımlamış. Kur'an kurslarından çıkıp ülkeye dünyaya faydalı olabilen birini gösterin. Ne bulmuşlar ne icat etmişler ne yapmışlar kardeşim" dedi. İYİ Partili meclisi üyesinin sözlerine çok sayıda tepki geldi.