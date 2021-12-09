CHP'li Özgür Özel'in burnuna ne oldu?

TBMM Genel Kurulu'nda,2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerinde şu ana kadar kavga ve tartışma eksik olmadı. Özellikle dün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ile ilgili kuruluşların bütçesinin tartışıldığı Meclis'te,çıkan yumruklaşa kavga sonrası CHP'li Özgür Özel'in de burnunun kırıldığı iddia edilmişti.

Kavgadan değil

Meclis'teki oturumlara burnunda bandajla çıkan Özel, dün 2022 yılı bütçe görüşmelerine ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu. Burnundaki bandın Meclis'teki kavganın ardından yapıldığı öne sürülen Özel, bant için 3 gün önce geçirdiği bir operasyonun ardından sarıldığı bilgisini vererek şu ifadeleri kullandı;

"Operasyon geçirdim"

"Burnumdaki bandajın bugün yaşananlarla ilgisi yok. Geçtiğimiz gün de izlediniz. Pazar günü geçirdiğim planlı küçük bir operasyon sonrası 3 günlüğüne burnumuzda böyle bir bandaj var"