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Gündem CHP'li Özgür Özel'den Süleyman Soylu ile ilgili rezil iddia! Hadi oradan be hadsiz
Gündem

CHP'li Özgür Özel'den Süleyman Soylu ile ilgili rezil iddia! Hadi oradan be hadsiz

Kur'an kursları için "ortaçağ zihniyeti" diyen CHP'li Özgür Özel, yine haddini aştı.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 13:07:00 -
CHP'li Özgür Özel'den Süleyman Soylu ile ilgili rezil iddia! Hadi oradan be hadsiz

Kur'an kursları için "ortaçağ zihniyeti" diyen CHP'li Özgür Özel, yine haddini aştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun parti kuracağı yönündeki ipe sapa gelmez iddialarla ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, çirkin ifadeler kullandı.

“Süleyman Soylu, Recep Tayyip Erdoğan seçimi kaybettiği gün Türkiye'den kaçmaya kalkar. Ben bu kadar net söyleyeyim. Bunun üzerine başka bir alternatif yok. Hiç bize öyle maval okumasın, millet kimin ne olduğunu biliyor” herzelerini yumurtlayan Özel, “Bu kadar işe bulaşmış kişinin bunları söyleme hakkı da yoktur, bunları söyleme haddi de yoktur. Süleyman Soylu kim?” diyerek rezilliğini sürdürdü.

 

 

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Yorumlar

Cabbar

Kesin kaybeceklerini bildiği için bu özgür çok özelin bir yerlerinden ateş fışkırıyor. Terör bittikçe iyice kuduruyorlar. Süleyman soylu adamın mayasıdır.
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