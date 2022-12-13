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Gündem CHP'li Özgür Özel'den olay 'Selçuk Bayraktar' yorumu! Hangi dağda kurt öldü yahu
Gündem

CHP'li Özgür Özel'den olay 'Selçuk Bayraktar' yorumu! Hangi dağda kurt öldü yahu

"Hükümet dünyanın en doğru işini yapsa bile alkışlamayız" diyerek kirli zihniyetlerini gözler önüne seren CHP'liler, bu defa "Hangi dağda kurt öldü" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 12:11:00 -
CHP'li Özgür Özel'den olay 'Selçuk Bayraktar' yorumu! Hangi dağda kurt öldü yahu

"Hükümet dünyanın en doğru işini yapsa bile alkışlamayız" diyerek kirli zihniyetlerini gözler önüne seren CHP'liler, bu defa "Hangi dağda kurt öldü" dedirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Selçuk Bayraktar'ı başarılı buluyor musunuz?" sorusuna "Şüphesiz" cevabını vererek herkesi şaşırttı.

 

Özgür Özel, Adem Metan'ın sunduğu "Peki Sonra?" programına konuk oldu. Perşembe günü tamamı yayımlanacak programın tanıtım videosunda Özel'in Bayraktar'la ilgili soruya verdiği yanıtın kesiti de yer aldı.

Tek kelimelik yanıt

Özel'e Metan'ın "Özgür Özel, Selçuk Bayraktar'ı başarılı buluyor mu" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekiciydi. Özel soruya tek kelimeyle "Şüphesiz" cevabını verdi.

Yanıtın devamında Özel, "'Selçuk Bayraktar başarısız biridir' derseniz samimiyetinizi sorgularlar" ifadelerini kullandı.

 

 

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