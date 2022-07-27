CHP'li Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal sözler

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel yine haddini aştı. Geçtiğimiz aylarda, Osman Kavala'nın mahkum edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savuran Özgür Özel yine hadsiz ifadelerle gündeme geldi.

Özgür özel skandal ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdı

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6'lı masayı ve HDP ile ortaklıklarını eleştirmesini hazmedemeyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'hadsiz' diyerek haddini aştı.

Özel şunları söyledi:

"Dün TRT’de Recep Tayyip Erdoğan’ı dinledik. ‘Makamının tarafsızlığına uygun açıklamalar yaptı’ demeyi çok isterdim. Ancak mümkün değil. Maalesef Erdoğan bunun tam zıttı bir söylem geliştirdi. Üzülerek alıntılayacağım “Masadakilerin işi gücü yalan, dolan, fitne, bölücülük. Ortak noktaları siyasetçilik oynamaktan zevk almaları. Kolay oynatılabilen kukla olmaları ve terör örgütlerinin savunucuları olmaları. Hepsi terör örgütlerini savunuyorlar.” Bunlara alışığız da ‘hepsi terör örgütlerini savunuyorlar’ ne demek? Ne hakla, hangi cüretle? Sen kimsin CHP’ye, bu ülkenin kurucu partisine ‘terör örgütlerini savunuyorlar’ diyorsun. Hadsiz. Bu hadsizliği iade ederiz. Sen kim oluyorsun da CHP’ye ‘birilerinin kuklası’ diyorsun. Ettiği yeminin son kelimelerinin ne manaya geldiğini anlamayan, kaybetmeye alışmadığı için kibri dağları aşmış birinin yerel seçimlerde bozulan asabının bugün vücudunun kimyasını bozulduğunu, şuurunu kaybettiğini gösteren bir durumdur. Şuurlu bir devlet adamının söyleyeceği sözler değildir."

Ayrıca umudunu Millet İttifakı ve altılı masadaki siyasi partilerin herhangi birisine veya hepsine bağlamış vatandaşlarımıza alenen hakarettir. Bu insanların destekledikleri partilere siz nasıl ‘terör destekçisi’ dersiniz? ‘Yüzde 55, 60’a varanına siz nasıl ‘kuklalara oy veriyorsunuz’ dersiniz? Bu doğrudan millete hakarettir. Cumhurbaşkanı'nın cumhura hakaret ettiği ilk örnektir. Bu topraklar bundan önce böyle cumhurbaşkanı böyle kirli bir dil görmedi. Böyle bir hakaret dili görmedi. Bunu reddediyoruz. Milletimize şikayet ediyoruz. AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın ar sahibi seçmenlerine şikayet ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Başkan Erdoğan dün kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu'nu rakip olarak ister misiniz?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunlar bizi enterese etmez. Kemal Bey, biliyorsunuz İstanbul'a belediye başkan adayı olmuştu, Kağıthane'nin yolunu şaşırdı 'Kağıttepe' dedi. Ankara'da da orada nüfus kağıdını kaybetmişti, bir şeyler oldu, oyunu kullanmadı. Ne demek istediğimi anlayın. Onun için hayırlı işler uzatılmaz. Bu masadan hayırlı bir şey çıkacak olsa da bu kadar uzatırlar mıydı? Onu da bilmiyorum. Masadakilerin işi gücü yalan, dolan, fitne, bölücülük. Ortak noktaları siyasetçilik oynamaktan zevk almaları, kolay oynatılabilen kukla olmaları ve terör örgütlerinin savunucuları olmaları. Hepsi de terör örgütlerini savunuyor. Şu anda ortaklıklarını açıklamadıkları partinin de terör örgütüyle ilişkileri ortada."