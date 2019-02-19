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CHP'li Özel oyunu İyi Parti'ye verecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, oy kullanacağı bölgede ana muhalefetin aday çıkarmaması nedeniyle seçimlerde İyi Parti'ye oy vereceğini söyledi.

19 Şubat 2019 Salı 09:12
CHP'li Özel oyunu İyi Parti'ye verecek

CHP Manisa Milletvekili ve Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kayseri'de katıldığı bir seçim toplantısında, 31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti'ye oy vereceğini söyledi.

"İyi Parti'nin Genel Başkanı İstanbul'da 2 kez altı oka oy basacak. Ben de hiç erinmeden, yüksünmeden İyi Parti'ye oy vereceğim" diyen Özel, "Bu yüzden hepinizi bu ittifaka büyük bir coşku, büyük bir kararlılıkla sahip çıkmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle konuştu:

"CHP bazı bölgelerde seçime giriyor, bazılarında girmiyor. İYİ Parti bazı bölgelerde seçime giriyor, bazı bölgelerde girmiyor ama biz el sıkıştık anlaştık. Herkese söylüyorum. Sandık başına vardığımızda, ilçede CHP varsa CHP, İYİ Parti varsa İYİ Parti. Büyükşehirde İYİ Parti olduğuna göre, İYİ Parti logosuna baktığımızda bu seçimde o logo bizim için altı ok hükmündedir. Aynı yaklaşımın, Sayın Genel Başkanım deyince bana kızan, 'Ablan ne zaman genel başkan oldu' diyen İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener için de geçerli olduğunu bilin."

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:12
  1. Manisa
  2. Kayseri
  3. İstanbul
  4. CHP
  5. Özgür Özel
  6. iyi parti

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