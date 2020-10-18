  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP'li Özel: "İktidar, 12 yılda 6'ncı kez kara para düzenlemesi getiriyor"
Aktüel

CHP'li Özel: "İktidar, 12 yılda 6'ncı kez kara para düzenlemesi getiriyor"

"Daha bir yıl bile geçmeden benzer bir düzenlemenin getirilmesi, Türkiye'de ekonominin içler acısı halinin göstergesidir"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 11:57:31 -
CHP'li Özel: "İktidar, 12 yılda 6'ncı kez kara para düzenlemesi getiriyor"

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yurt dışında bulunan sermaye piyasası araçlarını Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişilerin, bu varlıklarını serbestçe tasarruf etmesine imkan tanıyan düzenlemeye ilişkin, "İktidar, 12 yılda 6'ncı kez kara para düzenlemesi getiriyor. Daha bir yıl bile geçmeden benzer bir düzenlemenin getirilmesi, ekonominin içler acısı halinin göstergesidir." ifadesini kullandı.

Özel, TBMM Başkanlığına sunulan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Teklifle, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçların 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişilerin bu varlıkları serbestçe tasarruf etmelerinin mümkün hale getirildiğini anımsatan Özel, "Henüz Temmuz 2019'da, bu düzenlemenin aynısı 31 Aralık 2019'a kadar süre tanınarak TBMM'den geçirilmişti. İktidar, son 12 yılda 6'ncı kez kara para düzenlemesi getiriyor. Daha bir yıl bile geçmeden benzer bir düzenlemenin getiriliyor olması, Türkiye'de ekonominin içler acısı halinin göstergesidir." görüşünü savundu.

Bu tür düzenlemelerin sıklığı ve adeta bir alışkanlık haline getirilmesinin, ülkedeki vergi sistemine, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye ve kara paranın aklanmasının önlenmesine zarar verdiğini öne süren Özel, ekonomideki sorunlara bu tür geçici düzenlemelerle çare bulunamayacağını ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Kaçan yabancı yatırımların, kara paranın getirilmesini teşvik eden bu tür düzenlemelerle telafi edilmesi mümkün değildir. Son verilere göre son 5 yılda yabancı sermayenin Türkiye'ye doğrudan yatırımları yüzde 54 azalmıştır. 2017 yılında 117 milyar dolar olan yabancıların Türkiye'deki portföyü, Ekim 2020'de 57 milyar dolara kadar gerilemiştir. Son 3 yılda 60 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım ülkeden kaçmıştır. Böylesi bir ortamda pansuman tedbirler yerine ekonomide yapısal reformlar ve adalete duyulan güvenin sarsılmadığı bir yönetim anlayışı şarttır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin hamlesi Almanya'ya dokundu! Kritik ziyareti iptal etti
Gündem

Türkiye'nin hamlesi Almanya'ya dokundu! Kritik ziyareti iptal etti

Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara'nın Doğu Akdeniz’deki hamleleri nedeniyle bu hafta Türkiye’y..
ABD medyasından tepki çeken tavır
Medya

ABD medyasından tepki çeken tavır

ABD basını, Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği ve sivillerin ölümüne yol açan füze saldırılarını görmezden geldi.

Hocalı katliamının komutanı gebertildi
Gündem

Hocalı katliamının komutanı gebertildi

Hocalı katliamında aktif rol alan ve Ermenistan ordusu tarafından üstün hizmet madalyası verilen Albay Rüstem Gasparyan, Azerbaycan ordusu t..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay