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Siyaset CHP'li Özel HDP'ye yeşil ışık yaktı! Gözler İP'in milliyetçisi Yavuz Ağıralioğlu'nda
Siyaset

CHP'li Özel HDP'ye yeşil ışık yaktı! Gözler İP'in milliyetçisi Yavuz Ağıralioğlu'nda

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın CHP'ye davetine ilk olumlu cevap Özgür Özel'den geldi. Özel'in, "HDP ile görüşülebilir" ifadesinden sonra gözler, "CHP, 'HDP var' derse biz burada yokuz deriz" ifadelerini kullanan İP'li milliyetçi Yavuz Ağıralioğlu'na çevrildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 01:06:00 - 2023-03-08 01:13:42

yeniakit.com.tr

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, zehir zemberek sözlerle terk ettiği 6'lı masaya geri döndü. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı karşısında geri adım atarak geliştirdiği sözde bir sistemle, masaya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak önerdi.

Oynanan tiyatronun devamında, Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

HDP'den CHP'ye 'gelin görüşelim' teklifi!

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Saadet Partisi Genel Merkez binasında ilan edilirken, daha önce kamuoyuna "Kendi adayımızı çıkartacağız" blöfü yapan HDP'den, CHP'ye görüşme teklifi geldi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik ederken, "Kendisini görüşmek için HDP Genel Merkezi'ne bekliyoruz" dedi. 

HDP'li Sancar'a ilk olumlu cevap CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Özel, "Ziyaret olasıdır, HDP Genel Merkezi ziyaret edilebilir." ifadelerini kullandı.
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İP'li Yavuz buna ne diyecek?

Yaşanan tüm bu gelişmeler İP'in milliyetçi isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu'nun katıldığı programlarda HDP'ye ilişkin kullandığı ifadeleri gündeme getirdi.

Ağıralioğlu, CNN Türk ekranında katıldığı tüm programlarda, "CHP, 'HDP var' derse biz burada yokuz deriz" ifadelerini kullanmıştı.

Mithat Sancar'ın açıklamasına CHP'den olumlu cevap gelmesinden sonra Yavuz Ağıralioğlu'nun ne diyeceği merakla bekleniyor.

Bu krizi nasıl aşacaksınız? Meral Akşener: HDP bulunduğumuz masaya gelemez!
Bu krizi nasıl aşacaksınız? Meral Akşener: HDP bulunduğumuz masaya gelemez!

Siyaset

Bu krizi nasıl aşacaksınız? Meral Akşener: HDP bulunduğumuz masaya gelemez!

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